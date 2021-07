Era perverso y se espiaban entre ellos: AMLO sobre desaparición del Cisen

México.- En la conferencia Mañanera de este 23 de julio, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador afirmó que los gobiernos anteriores utilizaban al Cisen para espiar políticos opositores, periodistas y hasta entre ellos mismos.

El Cisen era el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, una institución que fue desaparecida por AMLO, una vez que este llegó al poder.

Sobre los archivos que el Cisen reunió acerca del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el mandatario dijo que solo se interesó en lo que recabaron hace más de 30 años, cuando iniciaba su carrera como opositor.

"Me imagino que nos espiaron siempre", dijo AMLO en la Mañanera, señalando que sabe que fue espiado él y su familia, así como sus amigos.

Posteriormente, calificó a la práctica de espiar como una característica de los gobiernos autoritarios, y en ese sentido se debe señalar que el Cisen fue creado en 1989 y mantenido por los gobiernos posteriores.

"Es una práctica de gobiernos autoritarios, por eso desapareció el Cisen, fue una de las primeras cosas que plantee y que no íbamos a espiar a nadie", declaró AMLO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que había quienes no entendían por qué tomaba esas decisiones sobre este organismo, no obstante, con la reciente información que ha salido a la luz sobre el espionaje que realizaron en contra de él y otras personas, se puede evidenciar que se trata de una práctica perversa.

"No se entiende el por qué de estas medidas, pero ahora ya se sabe que esto era una practica perversa, que no solo se aplicaba a nosotros, sí no a muchos más, periodistas, otros políticos, se espiaban entre ellos mismos y no solo en México sino a nivel mundial", afirmó el presidente mexicano.

Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que junto al Cisen, también ordenó la desaparición del Estado Mayor Presidencial, un organismo conformado por 8 mil elementos que protegían al presidente y que en múltiples ocasiones fueron utilizados para reprimir al pueblo.