"Eres un cínico": expolicía acusa a Calderón de encarcelarlo por denunciar nexos de García Luna con el narco

México.- Un ex policía federal llamó "cínico" al expresidente Felipe Calderón, acusándolo de ordenar su encarcelamiento por denunciar los vínculos de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con el narcotráfico.

El reclamo a Felipe Calderón lo hizo a través de Twitter Javier Herrera Valles, quien asegura haber sido policía federal por 31 años, hasta que fue encarcelado durante 4 años.

El expolicía respondió con molestia a un tuit del expresidente panista, en el que defendió a Ricardo Anaya por la supuesta persecución política en su contra emprendida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Calderón declaró que "en México se libera y elogia a los delincuentes y se persigue a los opositores", palabras que indignaron a Javier Herrera, que lo llamó "cínico" por la situación que él sufrió en carne propia.

"Eres un cínico @FelipeCalderon a mi me encarcelaste 4 años por darte a conocer la colusión de Genaro García Luna con la delincuencia organizada, yo no era tú opositor, hasta voté por ti", acusó el ex elemento de la Policía Federal.

En su tuit Javier incluso etiquetó al presidente del Sistema Público de Radiofusión (SPR), Jenaro Villamil, y el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, así como a los periodistas Dolia Estévez, Jorge Armando Rocha y Jesús Esquivel.

La acusación del expolicía contra Felipe Calderón no ha tardado en obtener más de 14 mil 400 reacciones de "Me gusta" y 6 mil 900 retuits, con cientos de comentarios de usuarios compartiendo su indignación.

Imagen: Captura de Twitter

El 17 de noviembre de 2008, Javier Herrera Valles, que era coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva (PFP), fue detenido de forma arbitraria sin que hubiera una orden de aprehensión en su contra.

Meses antes, el 15 de febrero, había enviado una carta a Calderón denunciando la compra de vehículos y contratación de personal vinculado al crimen organizado por parte de colaboradores cercanos de Genaro García Luna.

"Señor Presidente lo más preocupante para la Seguridad Pública de nuestro país es que el Ing. García Luna continúa sin dirección en la Policía, mintiéndole a usted y a la sociedad haciéndole creer en una coordinación entre PFP y AFI que no existe", decía la misiva que envió al panista.

"No estaba afuera, no eran los narcos. Eran los de adentro. Eran García Luna y su gente que no solo estaban corrompidos, sino que habían armado un cártel adentro de la Secretaría de Seguridad Pública", señaló el expolicía.

Apenas denunció la situación, comenzó el hostigamiento contra él y su familia. En marzo fue objeto de represalias al ser removido de su cargo sin motivo legal y con la suspensión de su sueldo, para ser detenido y torturado por elementos policiacos después de unos meses.

Esto llevó a Javier a permanecer casi 4 años tras las rejas por un delito fabricado que nunca cometió, todo por denunciar ante Calderón a García Luna, que ahora se encuentra preso en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Leer más: Exhibe Lilly Téllez a senadora Alejandra León 'Lady Champaña'; traicionó a Morena y ahora busca el perdón

El caso sale a la luz en el contexto de la supuesta persecución política que tanto Calderón como los panistas Margarita Zavala, Vicente Fox y otros le achacan al gobierno de AMLO contra Ricardo Anaya, que enfrenta acusaciones por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).