"Eres un ejemplo": Vicente Fox da su respaldo a Lilly Téllez contra AMLO

"Dios me dé vida para verte en la cárcel, Andrés Manuel López Obrador, y Dios te dé vida para que pases muchos años en la cárcel, pagando por haberle entregado el país al crimen organizado, por protegerlos, por todas las vidas que esto ha costado", declaró Lilly Téllez en el programa Atypical Te Ve.

El expresidente del PAN incluso compartió el tuit de la legisladora llamando a Morena "brazo político del crimen organizado" repitiendo las acusaciones contra el partido y el gobierno de López Obrador, al que no desaprovecha ocasión para criticar.

"Que no se retire nada de lo que dije en tribuna, va a pasar a la historia lo que yo he dicho: son unos cobardes, porque es cobarde el que se siente valiente porque está apoyado de los cárteles (...) Son sucios, tramposos, enlodados, son narcopolíticos, y que quede bien claro que la van a pagar un dia ", le dijo la panista a los morenistas.

Raúl Durán Periodista

