"Eres un hombre leal": Carla Humphrey defiende a Santiago Nieto tras su renuncia a la UIF

México.- La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, salió en defensa de su esposo, Santiago Nieto, luego de su renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tras el escándalo que marcó su boda en Guatemala.

Desde su cuenta de Twitter, Carla Humphrey respondió a la publicación en la que Santiago Nieto dio a conocer su renuncia a la UIF la noche del lunes, donde el funcionario aclaró que su lealtad está con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La consejera del INE respondió a su esposo asegurándole que su amor es incondicional, que él es lo mejor que le ha pasado en la vida y lo considera "un hombre leal, admirable e íntegro", siempre dispuesto a ayudar a los demás.

"Mi amor absoluto e incondicional es para ti. @SNietoCastillo. Eres, sin ninguna duda, lo mejor que me ha pasado en la vida. Un hombre leal, admirable e íntegro y un ser humano excepcional que siempre busca ayudar y apoyar a quien lo necesita", respondió Humphrey.

En su tuit, Santiago Nieto explicó que decidió renunciar a su cargo como titular de la UIF para no afectar el proyecto de nación de AMLO, atribuyéndolo a "críticas derivadas de actos de terceros" relacionados con su boda, un "evento personal y transparente".

"Antes de que pudiera afectarse al proyecto, por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente, preferí presentar mi renuncia como titular de la #UIF. Mi lealtad es con el Presidente @lopezobrador_. Mi amor para @C_Humphrey_J", escribió el extitular de la UIF.

Entre lujos y renuncias

Esto luego del escándalo que marcó la lujosa boda de Santiago Nieto y Carla Humphrey la noche del pasado sábado en el Hotel Santo Domingo, ubicado en Antigua, Guatemala.

El evento tuvo más de 300 invitados, entre familiares, funcionarios de la 4T, consejeros electorales y legisladores de diversos partidos.

Además de la ostentosidad de la boda, lo que llamó la atención fue la renuncia de Paola Félix Díaz como secretaria de Turismo de la Ciudad de México, tras viajar en un avión privado a la boda, el cual había sido rentado por Juan Francisco Ealy Ortíz, dueño de El Universal, y donde fueron hallados 35 mil dólares en efectivo sin declarar.

Tras aclarar que fueron retenidos durante varias horas en el aeropuerto de Guatemala, pero no bajo arresto, Paola Félix renunció a la Secretaría de Turismo de CDMX, lo que fue aceptado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para hacer respetar "los principios de la Austeridad Republicana".

"Me encuentro en Guatemala en un evento social al que fui invitada. Viajé en un vuelo privado, es falso que haya sido detenida y es falso que el vuelo lo pagó un proveedor, No he cometido ninguna actividad ilícita pero he decidido poner a disposición de @Claudiashein mi renuncia", fue el mensaje de la exfuncionaria.