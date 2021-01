Ernesto Nemer rechaza estar implicado en la Estafa Maestra

Edomex.- El actual secretario de Gobierno del Estado de México, Ernesto Nemer Álvarez, rechazó estar implicado en los desvíos millonarios e irregularidades que conformaron el caso conocido como la Estafa Maestra, cuando él se desempeñó como subsecretario de Desarrollo Social y Humano (Sedesol) durante la gestión de Rosario Robles.

En una carta enviada a Reforma, Nemer Álvarez aseguró que mientras ocupó su cargo como la mano derecha de Robles en la Sedesol no llevó a cabo convenios con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) ni participó en ningún grupo para idear el desfalco millonario que encabezaron su ex jefa y el ex Oficial Mayor, Emilio Zebadúa.

Es completamente falso que durante mi periodo como subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Sedesol haya operado convenio alguno con la Universidad Autónoma del Estado de México", manifestó.

"Asimismo, rechazo haber participado en algún grupo especial, como lo señalan los supuestos testimonios referidos", añadió e actual secretario de Gobierno de Alfredo del Mazo.

De acuerdo con las declaraciones que testigos colaboradores dieron a la Fiscalía General de la República (FGR), Ernesto Nemer habría operado algunos convenios fraudulentos, como el de la UAEM, además de ser señalado por formar parte del equipo cercano a Rosario Robles que buscaba ocultar y desvirtuar los señalamientos que detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuando surgieron los primeros indicios de la Estafa Maestra.

Entre los principales testigos que declararon contra Nemer figura Marcos Salvador Ibarra, quien fuera director de Coordinación de Delegaciones en la Sedesol y la Sedatu, ambas dependencias a cargo de Robles durante 2012-2015 y 2015-2018, respectivamente.

Ibarra expuso que en junio de 2014 se llevó a cabo una reunión con el entonces director de la ASF, Juan Manuel Portal, donde hubo una discusión luego de que Robles y su equipo fueran advertidos sobre la detección de gastos millonarios si comprobar para la operación de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

"Dicha reunión se dio en un marco de discusión y de enfrentamientos verbales entre el Auditor y Emilio Zebadúa, y después del intercambio de comentarios, Rosario Robles manifestó que no había forma de avanzar en la reunión y no tenía caso seguir ahí, por lo que se puso de pie y nos estiramos", declaró el exfuncionario ante la FGR.

El caso de la Estafa Maestra constituye una de las más grandes redes de corrupción nunca antes vistas, durante el cual se desviaron más de 7 mil 600 millones de pesos a través de contratos irregulares de 11 dependencias del gobierno de Enrique Peña Nieto con universidades públicas, todo a raíz de una investigación periodística realizada por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), publicada en septiembre de 2017.

Gran parte de esos recursos habrían sido desviados a través de Sedesol y Sedatu durante las gestiones de Rosario Robles, a quien acusan de presuntas omisiones en la firma de contratos fraudulentos con los que se desviaron más de 5 mil millones de pesos.

