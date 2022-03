"Es Rey y su palabra es la ley": Lilly Téllez critica carta de AMLO al Parlamento Europeo

México.- La senadora del PAN, Lilly Téllez, reaccionó a la carta de AMLO al Parlamento Europeo por su resolución que declara a México como el lugar más peligroso para periodistas.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Lilly Téllez compartió el comunicado con el que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador respondió a los legisladores europeos, y que la panista describió como la respuesta "del Gran Jefe Ganso al Parlamento Europeo".

Lilly Téllez comentó la carta de AMLO en varios puntos en los que resumió la postura del gobierno federal sobre temas como los asesinatos de periodistas en México, la popularidad del presidente como respaldo a la 4T, así como la estrategia contra la violencia de "abrazos, no balazos".

En suma, la senadora del PAN aseveró que AMLO es "rey" y "su palabra es la ley" en México, criticando la actitud autoritaria del mandatario en su administración y su respuesta al Parlamento Europeo.

"Del Gran Jefe Ganso al Parlamento Europeo: La matazón de periodistas es irrelevante. Se insulta a quien alerte sobre violencia. Ante los sacrificios humanos, abrazos no balazos. La popularidad es licencia para atropellar. En México AMLO es Rey y su palabra es la ley", criticó Lilly Téllez sobre la el comunicado de AMLO.

Lilly Téllez reaccionó a la carta de AMLO al Parlamento Europeo con fuertes críticas. Imagen: Captura de Twitter

¿Qué dice la carta de AMLO al Parlamento Europeo?

La noche de ayer 10 de marzo, el gobierno de México publicó un comunicado en respuesta a los legisladores europeos por aprobar una resolución que declara a México como el lugar más peligroso para periodistas fuera de una zona oficial de guerra, en el cual se hizo un llamado a AMLO a cesar sus ataques contra la prensa y garantizar la protección de periodistas y activistas.

En tono de confrontación, el gobierno de AMLO rechaza rotundamente los señalamientos del Parlamento Europeo e incluso llama "borregos" a los legisladores por asumir una actitud "golpista" contra la Cuarta Transformación, además de atribuir la violencia a una herencia del régimen neoliberal.

"Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal", dice la carta de AMLO al Parlamento Europeo.

El gobierno de López Obrador tildó a los legisladores europeos de "conservadores" y "colonialistas", pidiéndoles dejar la "manía injerencista" y respetar la soberanía de México, destacando la aprobación ciudadana con la que cuenta AMLO.

"No olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial", dice la carta de AMLO al Parlamento Europeo.

Sobre los asesinatos de periodistas en México, el gobierno de AMLO respondió que "aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas", pese a que el Parlamento Europeo alertó el asesinato de siete periodistas en lo que va del 2022 y 42 desde las elecciones presidenciales de 2018.