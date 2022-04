"Es autócrata y peligrosa": PAN advierte que frenará reforma electoral como la eléctrica

" Se equivoca presidente López Obrador, pensar distinto no es “traición a la patria” . Traición a la patria es dejar a millones sin medicinas, generar casi 4 millones de pobres, ocasionar la peor ola de violencia con más de 100 mil homicidios y más de 25 mil mujeres desaparecidas", respondió.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Cortés aseveró que la "traición a la patria" no es pensar distinto, sino provocar desabasto de medicamentos, millones de pobres y una histórica de violencia en México, problemas que le adjudicó al gobierno de AMLO.

" Esa reforma electoral es autócrata y peligrosa para el país, vamos a presentar una iniciativa por lo pronto, a título de Acción Nacional , que haya segunda vuelta presidencial, que eliminemos la sobrerrepresentación, que permita tener elecciones primarias el mismo día para todos los partidos políticos para que no se infiltren personas de otros partidos en los de oposición", explicó el líder panista.

México.- El dirigente del PAN, Marko Cortés, advirtió que la oposición se unirá para frenar la reforma electoral que AMLO pretende impulsar, al igual que lo ocurrido con la reforma eléctrica, que fue desechada por la Cámara Diputados al no alcanzar los dos tercios de votos necesarios.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.