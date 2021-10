¡Es bochornoso! AMLO afirma que no hay necesidad de exponerse frente Lilly Téllez

México.- El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó que era bochornoso tener que enfrentar a Lilly Téllez y precisó que cuando se trata de protesta de mujeres, se tiene que ser aún más cuidadoso.

En la conferencia Mañanera de este 05 de octubre, AMLO reveló porque no quiere ir a la Cámara de Senadores y enfrentarse con Lilly Téllez, explicó que no solo se trata de él, sino de la investidura presidencial y debe cuidarla de quien sea.

Además, argumentó que ante las protestas de mujeres, los señalados y las autoridades, tienen que actuar con aún más delicadeza, lo que podría significar un desgaste.

"Ahora una legisladora dio a conocer que me iban a enfrentar y es una situación muy bochornosa, porque cuando se trata de protestas de mujeres uno tiene que ser mucho más respetuoso, muchísimo más respetuoso, y no tiene caso, no hay necesidad de exponernos", explicó AMLO sobre Lilly Téllez.

"No es Andrés Manuel es la investidura presidencial y tiene que haber respeto, entonces como el bloque conservador andan muy enojados (...) Porque ya no pueden engañar, ya la doctrina de la hipocresía está en decadencia, el doble discurso, la doble moral, ya eso no funciona, ya la gente no cree eso (...) lo que hicieron fue lo mismo, robar", comentó AMLO sobre la razón del porqué no quiere confrontar a Lilly Téllez en el Senado de la República.

Cabe señalar que la visita del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador al Senado estaba prevista para este jueves 07 de octubre, pues haría entrega de la Medalla Belisario Domínguez a la senadora Ifigenia Martínez."Me da tristeza no poder acompañarla", expresó el presidente.

¿Qué dijo Lilly Téllez que ahuyentó a AMLO de la Cámara de Senadores?

La senadora sonorense del PAN Lilly Téllez publicó en Twitter que ante la visita del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, era "preciso hacerle frente" y además lo llamó "violador serial de la Constitución".

"El violador serial de la Constitución: el señobr presidente López Obrador... vendrá al senado la próxima semana; es preciso hacerle frente", tuiteó Lilly Téllez.

A esto se suma que no son pocas las veces en que la senadora Lilly Téllez ha insultado y llamado a estar en contra de las políticas, programas y acciones del gobierno de AMLO, así como también lo ha hecho la senadora Kenia López, quien posiblemente se hubiera aliado en el cara a cara contra el presidente de México.