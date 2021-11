"Es buena servidora pública": AMLO elogia a Ana Guevara por no buscar gubernatura de Sonora

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) elogió este miércoles a Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), a quien calificó como "buena servidora pública" por pasar "la prueba" al declinar buscar la gubernatura de Sonora.

Durante la entrega del Premio Nacional de Deportes 2021, AMLO expresó su respaldo a Ana Guevara, cuya carrera política ha estado empañada por denuncias públicas de atletas y medallistas olímpidos, investigada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por presuntas irregularidades, y hasta acusada de manera formal ante la Fiscalía General de la República (FGR).

"Quiero hablar de alguien muy especial, de Ana Guevara, que no sólo se destacó como buena deportista, sino que ahora está actuando como buena servidora pública", expresó.

Desde Palacio Nacional, el mandatario sostuvo que, sin darse cuenta, Ana Guevara "pasó la prueba" al declinar sus aspiraciones para competir por la gubernatura de Sonora en las elecciones del pasado 6 de junio, donde resultó triunfador el morenista Alfonso Durazo.

Explicó que la medallista olímpica decidió no contender a pesar de que tenía el ofrecimiento de algunos partidos políticos, lo que podía implicar el manejo de cantidades millonarias de dinero.

"Acaba de pasar una prueba, ella a lo mejor ni se dio por enterada, pero yo estaba observando, ahora sí que lo estaba yo fildeando. Tenía la posibilidad de ser candidata a la gubernatura de Sonora y pues pudo participar y tiene mérito como para haber ganado", dijo.

"Pero no sólo eso, el que es candidato en estos tiempos recibe apoyo económico, no poco, algo. Por ser candidato, los partidos le entregan recursos, millones de pesos para la propaganda, para sus gastos y son cantidades considerables, repito, millones de pesos. No dije nada, Ana estaba en libertad y de repente llegó a decirme que se quedaba en su cargo de directora de Conade y eso habla muy bien de Ana, mucho, muy bien".

En octubre de 2020, el Partido del Trabajo aseguró que Guevara podría ser su abanderada a la gubernatura de Sonora, por lo que renunciaría a su cargo como funcionaria federal.