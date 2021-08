¡Es contra nosotros! AMLO reprocha campaña mediática contra el regreso a clases presenciales

México.- En la conferencia Mañanera de este 17 de agosto, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador realizó dos declaraciones contundentes, en la primera reconocía como legitima la preocupación de padres por el contagio de Covid-19 de sus hijos y en la segunda, aseguró que la campaña en contra del regreso a clases presenciales era en realidad en su contra.

Las declaraciones del presidente mexicano López Obrador en las Mañaneras no han dejado de sorprender a seguidores y opositores, y más cuando se trata de temas que son de interés nacional.

Tal es el caso del regreso a clases presenciales, una iniciativa promovida por el Gobierno Federal con contundencia, pero que ha recibido cierta resistencia por parte del sector salud, de maestros y maestras, así como de padres de familia.

En la última Mañanera que habló del tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que vivir implicaba tomar riesgos, que de no hacerlo lo que se haría sería quedarse encerrado en el hogar con el fin de no sufrir algún daño.

Tras ello, pidió que se reprodujera la canción Los caminos de la vida, convirtiendo a dicha conferencia en una de las más viralizadas.

Al retomar el tema del regreso a clases presenciales, el presidente de México, AMLO, tuvo la audacia de afirmar públicamente que la campaña en contra de esta iniciativa era en realidad una campaña en contra él y de su gobierno.

"Otros pues se dejan llevar, la verdad, por toda la campaña, que no es contra el regreso a clases, sino contra nosotros, es político, sí décimos es de día; "no, es de noche", décimos es de noche; "no, es de día, hay que prender los faroles", así están", declaró AMLO en la Mañanera sobre el regreso clases presenciales.

Aunque no existe duda de que hay opositores que se dedican a contradecir lo que informa el presidente de México, cuando él lo hace público en temas sensibles para la población, suele ser incluso más beneficioso para sus opositores.

AMLO reconoce como legitima la preocupación por el regreso a clases presenciales

Previo a señalar que la campaña en contra del regreso a clases, es en realidad una campaña en contra de él y su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la preocupación de los padres de familia por las afectaciones que podrían sufrir sus hijos era legítima.

Leer más: En 15 días se verá el declive la tercera ola de Covid-19: Gatell

"Hay también rechazo en el caso de regresar a clases y en algunos casos o muchos, tienen preocupación legítima de que los niños, las niñas, vayan a contagiarse, que puedan ser afectados, que puedan tener daños", aseveró el presidente López Obrador.