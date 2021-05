Es corriente que Estados Unidos financie a Mexicanos Contra la Corrupción: AMLO

México.- "Es un asunto corriente no solo de fondo sino de forma", declaró el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien también lamentó que el gobierno de Estados Unidos no tomara en serio la petición de cancelar el financiamiento a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la cual hizo ya varias semanas atrás.

En la conferencia Mañanera de este 31 de mayo, AMLO calificó de corriente que Estados Unidos entregue dinero a organizaciones políticas que se dedican a golpetear al Gobierno Federal y a los militantes del partido político que ostenta el poder.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Gobierno Federal compra medicinas al vapor y sin licitar

"Es un asunto corriente no solo de fondo sino de forma, esto no debe hacerse, no tiene que ver con la buena política exterior", declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el financiamiento que realiza Estados Unidos a MCCI.

Cabe señalar que el presidente de México contempla a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad como una organización política, pese a que no es un partido político es una organización que atiende temas de esta índole lo que es "público y notorio".

"Es indebido que el gobierno de Estados Unidos entregue dinero a estas organizaciones, más en tiempos electorales, nunca debió hacerse, no tienen por qué entregar dinero a estas organizaciones, es una intromisión a la vida pública de nuestro país", aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia Mañanera.

Por otra parte, aseguró que la organización MCCI se ha quedado callada y no ha pretendido, por propia voluntad, dejar de recibir financiamiento de Estados Unidos, pues argumentan que no hacen política, "pese a que es de dominio público".

"Es muy lamentable que el gobierno de Estados Unidos no haya tomado en serio nuestra petición, por eso vamos a seguir insistiendo de manera respetuosa, que ya no estén financiando a grupos políticos de México" declaró AMLO sobre el apoyo que Estados Unidos entrega a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Incluso, el presidente mexicano afirmó que Estados Unidos no debería de intervenir en el ejercicio de soberanía de los países. "Lo mejor sería que Estados Unidos no interviniera para financiar a organizaciones en diversos países".

Así mismo, al parecer tiró la pedrada al presidente Joe Biden, sobre que anteriores gobernantes estadounidenses han sido respetuosos de la soberanía de otros países, es posible que AMLO hiciera el comentario a modo de llamado.

Finalmente, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador estableció que su gobierno esperaría el resultado de lo que diga el Gobierno de Estados Unidos, o en su caso, la Embajada de Estados Unidos sobre el financiamiento a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Leer más: Precio del dólar en México hoy lunes 31 de mayo de 2021

"Vamos a esperar el resultado, desde luego tenemos que actuar con respeto, sin aspavientos y mucho menos con protestas groseras (...) Esto tiene que ver con el Departamento de Estado, con la Embajada, porque es la Embajada de Estados Unidos la que reparte el dinero, de acuerdo a las pruebas que se tienen".