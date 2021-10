"Es de lo que menos puede presumir": Anaya cuestiona lucha de AMLO contra la corrupción y su visita a la ONU

"El problema de la corrupción sí tiene solución, no nos tenemos que resignar, pero el camino no es el de las palabras huecas, aunque sean pronunciadas en la Mañanera o en un foro tan importante como el de la ONU", concluyó.

El panista aseveró que México no saldrá adelante mientras no se acabe la corrupción, por lo que mencionó algunos puntos como estrategia para eliminarla, los cuales asegura que sí han funcionado en otras partes del mundo y son los siguientes:

" Es de lo que menos puede presumir López Obrador en el mundo , pero como en los delirios del presidente de México ya no hay corrupción, resulta que López Obrador va a ir a la ONU a hablar sobre la lucha contra la corrupción", dijo Anaya, y añadió luego en tono sarcástico:

En un nuevo video publicado este lunes en redes sociales, Ricardo Anaya cuestionó las afirmaciones de AMLO de que "ya se acabó la corrupción" en México, por lo preguntó a los mexicanos si "ya no pide mordida ningún policía" y puso en duda la "fórmula mágica" del presidente para eliminar la corrupción como se limpian las escaleras, "de arriba para abajo".

Raúl Durán Periodista

