AMLO nos pidió no ser irracionales dice Monreal 

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los senadores de Morena a respetar la ley y no ser groseros ni irracionales en el trato con el resto de las fuerzas políticas.



Así lo reveló este jueves el coordinador de los morenistas en la Cámara alta, Ricardo Monreal, luego de reunirse con el Mandatario federal en sus oficinas de Palacio Nacional.

El legislador explicó que, durante el encuentro, dialogó con el Jefe del Ejecutivo sobre la polémica reforma aprobada por la Cámara de Diputados, con la que se pretende asegurar que Morena se quede con la presidencia de la Mesa Directiva.Según Monreal, al hablar del tema, el Presidente pidió que se respete la ley y que los senadores de Morena no actúen como lo han hecho el resto de los partidos.

"Él reiteró, me dijo que lo que tenemos que hacer es respetar la ley, no alterarla, no hacer lo que antes hacían los adversarios que imponían las mayorías de manera grosera, irracional y no, nosotros somos distintos, hay que actuar con apego irrestricto a la ley", expresó