"Es el edificio más exclusivo de la CDMX": AMLO sobre el departamento de Loret de Mola

"Y luego el sistema: que no se dé a conocer porque le afecta, entonces el servidor público sí puede y debe mostrar todos sus bienes, y ellos, que pertenecen a un poder paralelo, un poder económico, un poder político, no; tienen además el privilegio del anonimato ", cuestionó.

El presidente de México agregó que las personas que construyen su patrimonio de forma honesta merecen respeto, pero los corruptos no , por lo que cuestionó que este tipo de personajes sean defendidos bajo el argumento de "perder su respetabilidad".

"Decían que para qué se da a conocer esto, ¿cómo no? Si esto fue lo que nos llevó a la decadencia a la que hacía referencia, esta relación de componendas, de complicidades, fue la que produjo la crisis de México. Entonces, si queremos tener una sociedad mejor, pues hay que decir que esto nunca más, ¡ya basta! Y claro que es un asunto público , ¿cómo no va a ser un asunto público si eran los atacantes principales, los encargados de destruir a opositores con calumnias ? Para eso los contrataban, por eso (ganaron) mucho dinero, para cuidar a la mafia, proteger intereses", expuso.

"Sí me da envidia del departamento de Loret de Mola (...) me estaban diciendo que es el edificio más exclusivo de la Ciudad de México , el edificio con los departamentos más exclusivos de la Ciudad de México", resaltó AMLO sobre el departamento de Loret .

Raúl Durán Periodista

