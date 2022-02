"Es el escándalo, tirar lodo": AMLO responde a denuncia del PAN contra su hijo por casona en Houston

Posteriormente, AMLO advirtió que "no van a encontrar nada" en la investigación sobre su hijo y sus casas en Houston, retando a presentar las pruebas de las acusaciones.

"En el asunto del matrimonio, pues ahí está complicado meterse, ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno , ni un contrato, ni una recomendación. No somos iguales", subrayó.

En La Mañanera del pasado 31 de enero, López Obrador explicó que "la señora tiene dinero", en referencia a su nuera Carolyn Adams , al tiempo que subrayó que "no tiene nada que ver con el gobierno", luego de que se reveló que una de las casonas en Houston fue propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes , empresa con contratos vigentes con Pemex por más de 151 millones de dólares.

Esta no es la primera vez que el presidente sale en defensa de su hijo ante la polémica que suscitó el reportaje de Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

" Es el escándalo, tirar lodo, porque no pueden de otra manera y ahí están medios, periodistas, intelectuales, al servicio del antiguo régimen, todos y adelante con eso", aseveró AMLO.

" Ahora con lo de la supuesta casa de mi hijo en Houston, un escándalo, ya un partido presenta una denuncia en la Fiscalía , adelante, obvio no hay nada ilegal , nada absolutamente", comentó AMLO sobre la denuncia del PAN.

Andrés Manuel López Obrador incluso retó a los opositores a seguir "adelante" con la denuncia e investigaciones contra su hijo, asegurando que no encontrarán "nada ilegal".

México.- El presidente AMLO calificó como un intento de "tirar lodo" la denuncia del PAN contra su hijo José Ramón López Beltrán por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias, reiterando que "no hay nada ilegal" en la casona en Houston , Texas.

Raúl Durán Periodista

