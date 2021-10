¿Es el mismo? Se viraliza foto que expone el rostro senil de Diego Fernández de Cevallos, el contra de AMLO

El panista no se quedó callado y volvió a arremeter contra el presidente, a quien respondió: "Yo sí tengo sentido del humor, pero él no tiene sentido del honor".

En respuesta, AMLO se burló de las palabras del "Jefe" Diego, de quien dijo que "está muy enojado" y "hay que tener sentido del humor", pues no vale la pena pelear por ese tipo de temas.

"Solo los imbéciles y resentidos pueden decir que los mexicanos 'fuimos conquistados', porque sin los espermas europeos de hace 500 años, no habrían nacido. TARTUFO, además, desciende de un abuelo ESPAÑOL", escribió el abogado.

En días recientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó un comentario del panista contra él a propósito de la controversia en torno a la Conquista española. En su tuit, Fernández de Cevallos llamaba "resentidos" a quienes reniegan de la herencia española, recordándoles que "sin el esperma de los europeos no existirían", a lo que añadió que el abuelo del mandatario fue español.

Otros usuarios señalaron que Diego Fernández de Cevallos se ha convertido en "un cadáver político" al haber perdido la relevancia que tuvo en años pasados, por lo que aunque se mantenga activo con constantes críticas al gobierno de AMLO, ya "no mueve más que a su jauría de bots".

"La foto que usa @DiegoFC en su cuenta está muy lejos de la realidad que le escupe cada mañana al espejo. Amigos, nos debemos aceptar tal cual somos. No engañen ni se quieran engañar", escribió el usuario en la publicación.

México.- En redes sociales se ha vuelto viral una imagen que muestra el rostro senil de Diego Fernández de Cevallos , el antiguo rival político del presidente Andrés Manuel López Obrador ( AMLO ) y que no desaprovecha ocasión para criticar las acciones de su gobierno.

