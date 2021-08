¡Es falsa! García Vilchis desmiente carta responsiva de la SEP por regreso a clases presenciales

Ciudad de México.- Ana García Vilchis, directora de Redes de la Vocería de presidencia, aseguró que la carta responsiva para el regreso a clases, supuestamente impuesta por la Secretaría de Educación Pública (SEP), es falsa, pues la dependencia desmintió la carta compromiso cuando está se dio a conocer.

Durante la sección de La Mañanera, “Quién es quién es las mentiras de la semana”, García Vilchis informó que la carta responsiva de la SEP fue creada por El Universal, de donde comenzó su difusión, sin embargo esta no era auténtica.

La carta responsiva, que comprometía a los padres de familia en México aplicar protocolos de seguridad e higiene e sus hijos que volvieran a clases presenciales, habría sido creada por el medio de comunicación, de acuerdo con Ana García.

Esta pronto fue difundida y causó gran indignación entre los ciudadanos, debido a que se interpretada a que las autoridades se no se harían responsables si algún menor de edad se contagiaba de Covid-19, debido a que los padres serían los responsables de tener un control de salud en los alumnos.

Carta responsiva

AMLO desaprobó la carta

Ana García Vilchis recordó que incluso el 17 de agosto, el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reprobó que se presentara esta carta para que los alumnos regresen a clases presenciales.

La funcionaria citó a AMLO recalcando que el mandatario indicó que el regreso a clases era voluntario y los alumnos podían asistir a clases sin que los padres o tutores firmaran la carta responsiva.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel no desmintió la supuesta carta de la SEP, sino que informó que él no estaba de acuerdo con la medida y que ésta había sido un acto burocrático que venía “de abajo”.

“Si no llevan la carta, no le hace, es que nosotros aquí tenemos todavía que enfrentar esta concepción burocrática, autoritaria que se heredó del periodo neoliberal, entonces ¿ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? Fue una decisión de abajo. Si me hubiesen consultado hubiese dicho “no, somos libres, prohibido prohibir”, pero todavía tenemos que ir limpiando el gobierno de estas concepciones burocráticas”, declaró AMLO en La Mañanera del pasado 17 de agosto.