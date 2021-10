Es falso: AMLO responde a estudio de Estados Unidos sobre consecuencias de la reforma eléctrica

México.- El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó que es falso que vaya a aumentar la contaminación con la reforma eléctrica, esto a modo de respuesta a un estudio que publicó el Departamento de Energía de Estados Unidos.

En la conferencia Mañanera de este 28 de octubre, AMLO fue cuestionado acerca del estudio que publicó este 27 de octubre el Departamento de Energía de Estados Unidos, donde se indica que con la puesta en marcha de la reforma eléctrica, en México aumentará en un 65% la emisión de carbono, así como también aumentará en un 54% el costo de la producción de energías.

Antes de asegurar que era falso lo que establecía el estudio publicado por el gobierno de Estados Unidos acerca de la puesta en marcha de la reforma eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el país vecino no cuenta con información sobre lo que se está realizando en México.

“Pues que con todo respeto, no tienen información de lo que se está haciendo en México”, inició AMLO su argumentación en contra del estudio de Estados Unidos sobre la contaminación que generará la puesta en marcha de la reforma eléctrica.

Tras ello, reveló que recientemente, se envió una carta al presidente Joe Biden de Estados Unidos, para informar de la postura de México frente a la reducción de gases de efecto invernadero y a ayudar a detener el problema del calentamiento global.

AMLO también aseguró que en dicha carta informa sobre el compromiso que tiene el Gobierno de México sobre producir energías limpias, lo cual ha señalado en ocasiones previas y por ello ha puesto toda su fe en la puesta en marcha de las hidroeléctricas.

“Cómo no sé sí ya recibió la carta, no podría darla a conocer ahora, no es lo más conveniente (...) voy a cerciorarme”, dijo AMLO sobre la carta que envió a Joe Biden.

Posteriormente aseguró que son falsas las proyecciones que establece el estudio realizado por el Departamento de Energía de Estados Unidos, es falso debido a que les falta información.

Incluso, AMLO señaló que los resultados del estudio publicado en USA, no suena lógico, si no que suena metálico, es decir, el presidente de México insinuó que en la publicación de dicho estudio podría haber intereses económicos involucrados en mover la balanza.

“Es falso, es falso y no suena lógico, suena metálico, lo que no suena lógico suena metálico”, declaró AMLO sobre el estudio de Estados Unidos que establece un aumento en la contaminación en México por la reforma eléctrica.

Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no existe preocupación por parte de su gobierno ni por parte de otros gobiernos, y que precisamente la preocupación ocurría en México por parte de los empresarios que tenían tomado el gobierno.

“Ninguna preocupación, la preocupación es de Reforma, de los Oxxos, del señor Fernández de Monterrey, de los que mandaban antes, los que tenían tomado el gobierno y gobernaban de manera facciosa, ahora el gobierno es de todos, se gobierna para ricos y para pobres”, aseguró AMLO.

Finalmente, AMLO no informó como lo ha hecho en otras ocasiones, que la Comisión Federal de Electricidad aumentará su producción de energías limpias a través del uso completo de las hidroeléctricas subutilizadas en el sur de México.