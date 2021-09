¡Es falso que fuera para Morena! Dinero que reunió Delfina Gómez era para peticiones ciudadanas: senador

México.- El senador Higinio Martínez salió en defensa de Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Educación Pública, indicando que el dinero que reunió durante su periodo como alcaldesa de Texcoco, solo fueron donaciones de funcionarios de primer nivel y no de trabajadores en general.

Fueron casi 13 millones de pesos los que recopiló Delfina Gómez siendo alcaldesa de Texcoco, municipio perteneciente al Estado de México, los cuales, según el senador y también alcalde sustituto en dicho municipio.

Este dinero "donado" fue utilizado para atender peticiones ciudadanas, las cuales iban desde comprar sillas de ruedas, comprar medicinas, compra de libros escolares para familias de escasos recursos, apoyo en el pago de recibos o despensas para adultos mayores y hasta fiestas patronales.

"Es falso que ese dinero se usará con fines partidistas, para campañas o líderes o para Morena, porque éste ni siquiera existía", declaró el senador, pues Morena se formalizó como partido político a partir del primero de agosto del 2014, previo a ello había sido un movimiento social y una asociación civil.

Cabe señalar que Delfina Gómez Álvarez fue alcaldesa de Texcoco desde el 2012 hasta febrero del 2015, es decir, sí estuvo al poder por almenos 5 meses a la par que la existencia de Morena como partido político.

Sin embargo, Delfina Gómez ganó la alcaldía de Texcoco sin pertenecer a algún partido político.

"Por eso es injusto decir que se le retuvieron recursos a los trabajadores cuando es una mentira, fueron funcionarios de confianza, fue de manera voluntaria y fue desde la Presidenta Municipal, el secretario del Ayuntamiento, que era Horacio Duarte y lo fue por menos de seis meses, síndico y regidores, directores, subdirectores, jefes de departamento, y varios sus colaboradores de ellos", apuntó.

Aseguró que jamás se le solicitó a trabajadores sindicalizados, por honorarios o de base, ni a elementos de la Policía.

"A ellos ni siquiera se les hizo la invitación. Ellos dicen que tienen testimonios, no puede ser así porque no fueron trabajadores, porque aceptar eso, la gente puede decir 'pobres trabajadores, les quitaron su dinero'", indicó.

Afirmó que él conoce los detalles del caso no solo por ser amigo de Delfina Gómez, sino que al asumir la Alcaldía después de ella, él se encargó de entregar, durante dos años, información al INE y todas las dependencias federales y estatales que solicitaron información.

"Se les entregaron los recibos de todos los empleados de confianza, unos decidieron dar el 10 por ciento, otros el 8, incluso algunos el 25 por ciento", añadió.

Resumió que en aquel momento trabajaban en el Ayuntamiento y DIF municipal alrededor de mil 150 personas, y se calcula que unos 400 dieron una aportación.

Por ejemplo, critica, el INE señala que los trabajadores eran del DIF, cuando ahí solo fueron 20 personas, y el resto eran del Ayuntamiento.

La ahora Secretaria de Educación Pública, señaló, aportó más de 200 mil pesos, pues mensualmente se le descontaron 6 mil pesos.

Aunque los consejeros electorales advirtieron que los empleados de Texcoco debieron recibir el 100 por ciento de su sueldo y después realizar su donación, pues una retención está considerada como ilegal, aunque sea voluntaria, Martínez insistió en que no cometieron una arbitrariedad ni acto de corrupción.

Apuntó que el Grupo de Acción Política era un ente etéreo, que no contaba con una estructura, simplemente fue una manera de identificar a perredistas que simpatizaban con políticos de Texcoco, entre ellos él.

Sin embargo, aseguró, una vez que salieron del PRD, esa "idea de grupo" desapareció, y sólo permanecieron los liderazgos.

"Niego que ese dinero haya llegado a mí, yo ni formaba parte de la Administración municipal. Las dos personas que se eligieron para hacerse cargo de los fondos, eran las encargadas de valorar las peticiones ciudadanas y entregar el dinero.

"Lorenzo asegura que se desconoce a dónde paró el dinero, pues sí, porque era dinero privado, no público. Ellos dicen que armamos una trama, es falso, la trama la están armando ellos con datos falsos, son suposiciones", añadió.

También argumentó que los proveedores enlistados en Morena, pudieron dar servicio en las necesidades que amerizaban los texcocanos que pedían ayuda al Ayuntamiento, y "casualmente" también dieron servicios al partido, pero en casos que no están relacionados con los recursos recaudados.

"¿Por qué la Fepade o las autoridades a quienes supuestamente se les da vista para investigar un delito no han reportado nada en casi cinco años? Porque ellos ya tienen toda la información y saben que no se cometió un delito o un acto de corrupción, por eso me parece injusto el trato que se le da a la maestra Delfina, que es honorable, honesta", añadió.