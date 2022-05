"Es hasta un timbre de orgullo": AMLO responde a Lilly Téllez por llamarlo "enano entre gigantes"

Cabe señalar que la postura del presidente de México se debe a su respaldo a Cuba, Venezuela y Nicaragua debido a que Estados Unidos no planea invitarlos a la Cumbre de las Américas a realizarse en Los Ángeles en junio de 2022.

"El Presidente AMLO no quiere ir a la Cumbre de las Américas porque se siente enano entre gigantes y enorme entre tiranos . Que ya deje de hacer el ridículo en sus conferencias matutinas; solo complica las relaciones de México con los países democráticos", aseveró Lilly Téllez.

"Eso es parte de la transformación. Y aunque no sean ellos, como no dejan de ser referentes, por eso hablo del aspiracionismo, porque hay muchos que quieren ser así, seguir ese ejemplo, es una forma de vida, es un pensamiento, pues también están enojados", agregó en respuesta a Lilly Téllez .

"Están ofuscados, pero ¿qué problema puede haber? Nada, al contrario, los que insultan, los que no tienen argumentos quedan muy mal, muy mal , y también no es para exagerar. Lo malo sería la violencia física, eso sí, pero lo verbal, aunque hablen mal", explicó.

"¿Saben? Ahorita que hablas de 'enano', pues es hasta un timbre de orgullo que me llamen así ", dijo AMLO a un reportero sobre las palabras de la senadora del PAN.

