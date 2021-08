¡Es hoy! Arranca la consulta ciudadana de AMLO para juicio a expresidentes

México.- Se ha cumplido el plazo y este domingo 1 de agosto arranca la consulta ciudadana para enjuiciar a los últimos 5 expresidentes de México, la cual fue propuesta por el actual mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Este domingo, primer día de agosto, los mexicanos podrán acudir a las 57 mil mesas electorales, una cifra sustancialmente menor a las 163 mil que hubo en las elecciones intermedias del pasado 6 de junio, las cuales tuvieron una participación histórica del 53 %.

Los colegios estarán abiertos entre las 8.00 y las 18.00 horas, y a las 21.00 horas el INE publicará una proyección de resultados.

La consulta ha dividido a los mexicanos entre quienes consideran que servirá para acabar con la impunidad y los que creen que la persecución de delitos no se debe consultar.

Aunque ha hecho un llamado a la participación, AMLO dijo que no votará porque no es partidario de la "venganza".

Votar “Sí” o “No”

Al tratarse de una consulta, en las boletas sólo se tendrá dos opciones respecto a la pregunta que se plantea, en comparación con las votaciones habituales para elegir representes.

En la boleta se preguntará:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”, por lo que sólo habrá estas dos opciones para votar.

En un inicio, la pregunta señalaba directamente a Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Sin embargo, la Suprema Corte modificó el enunciado que finalmente preguntará a los mexicanos si apoyan "emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos".

¿Cómo saber los resultados?

Para que sea vinculante el resultado de la primera consulta popular en la historia de México, tienen que participar al menos el 40 % del padrón electoral, es decir 37 millones de personas.

Sin embargo el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), parido fundado por Andrés Manuel, denuncian que el INE, encargado legal de promover y organizar la elección, no está poniendo suficiente empeño en su difusión.

Ante esto, el organismo electoral aseguró que están promoviendo la consulta en todos los tiempos oficiales de televisión y radio de que disponen y en todos los medios electrónicos del INE.

También confirmó que se resolvió el problema técnico de la web que impedía consultar la ubicación de los colegios electorales.

Cuando fue convocada la consulta, el órgano electoral solicitó al Congreso una ampliación de su presupuesto, pero fue denegada, por lo que el INE la ha organizado con sus ahorros, anticipando un costo de 500 millones de pesos.