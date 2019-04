¿Es ilegal el memorándum de AMLO sobre la reforma educativa?

Sinaloa.- Después de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, firmara un memorándum para dictar a su gabinete cumplir con ciertos lineamientos de la contrarreforma educativa, algunos legisladores han acusando de inconstitucional tal determinación, puesto que el mandatario nacional no debe sobrepasar al Poder Legislativo y dictar cambios al sistema educativo sin la reforma correspondiente.

Érika Sánchez, diputada federal del PRI, argumentó que la determinación del presidente es una clara evidencia de que no puede controlar las negociaciones con la CNTE. Afirmó que el memorándum, así como los decretos emitidos por la figura del presidente, son inconstitucionales y viola la autonomía de los Poderes, pues el artículo 45 de la Constitución así lo establece.

En contra parte, la diputada federal de Morena, Yadira Marcos, afirmó que el presidente tiene toda la facultad de emitir memorándums y, además, este cuenta con todo el sustento jurídico y justificación para reflejar cambios en el sistema educativo.

AMLO firma memorándum contra reforma educativa

Este martes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, firmó un memorándum con el cual dicta a la Secretaría de Hacienda, Educación Pública y de Gobernación realizar diversas acciones relacionadas a la iniciativa que presentó a la Cámara de Diputados para dar reversa a la reforma promulgada por Enrique Peña Nieto.

Ante la falta de acuerdo con la CNTE, el presidente decidió emitir el memorándum, mientras el Legislativo consensúa la aprobación del dictamen.

El documento incluye que, todo aquel maestro y luchador social que fue arrestado, sea liberado e indemnizado, pasa las nóminas de los maestros a Hacienda, sobre todo las que presentan adeudos.

Asimismo, ordena a la SEP administrar las plazas, contratar a normalistas y reinstalar a los docente que fueron cesados.

¿Es inconstitucional el memorándum de AMLO?

Si: “Está tratando de evadir su responsabilidad” Érika Sánchez

“Es una ocurrencia más de las que ya hemos visto. El presidente está llamando a la ilegalidad, al irrespeto de nuestras leyes; aunque efectivamente no es un decreto, no deja de instruir a las Secretarías. La ley es muy clara, el artículo 49 habla de la separación de Poderes, y se le prohíbe a él abrogar leyes, hacer memorándum o decretos. Por supuesto que es inconstitucional, el presidente lo ha hecho para deslindarse de no poder atender las demandas de su grupo que lo apoyó, como lo es el CNTE, es una manera en la que el Gobierno está tratando de evadir su responsabilidad. No tiene ningún sustento jurídico para proceder, no lo debemos permitir, lo tenemos y debemos actuar en consecuencia, estar muy vigilantes de lo que proceda”.

No: “AMLO tiene la facultad, así como de vetar” Yadira Marcos

“Hay que ver de quiénes vienen estas posturas en contra del presidente. En el sexenio de Enrique Peña Nieto nunca se tomó en cuenta a la sociedad para tomar una decisión, hoy se hicieron foros y consultas a especialistas para hacer esta reforma educativa. Lo único que estamos haciendo es hacer justicia a los maestros, y claro que el presidente tiene la facultad de hacer decretos, memorándums, así como el veto. Esto no quiere decir que ya no vamos a aprobar la nueva reforma educativa, quedamos en que el próximo 30 de abril se establecerá otra mesa de diálogo para llegar a acuerdos. Esto no es inconstitucional, él no está diciendo ‘esta es la nueva reforme’, solo es provisional”.