"Es imposible" ganar al narco: Felipe Calderón a exvice primer ministro británico

México.- Todos, o casi todos recordamos que en el 2006 el entonces Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa inició una "guerra contra el narcotráfico", que sirvió como uno de sus principales emblemas de campaña, asegurando que era la mejor forma de erradicar el problema que 14 años después sigue quitando la vida a miles de personas.

Ante esto, el ex vice primer ministro británico, Nick Clegg, dijo en entrevista con Vice News que Calderón le admitió el 29 de marzo de 2011 que era una guerra imposible de ganar, e incluso planteó que la única opción factible para combatir la violencia sería legalizar las drogas.

"Me dijo: '¿Crees que alguna vez habrá una venta regulada de drogas en Gran Bretaña o Estados Unidos? Porque he llegado a la opinión '- y recuerdo que lo dijo con tanto patetismo -' que hemos pasado años tratando de librar esta guerra contra las drogas que es imposible de ganar. Nunca ganarás a menos que puedas eliminar la criminalidad avanzando hacia la regulación de las drogas", externó Clegg, ahora representante de la Comisión Global de Políticas de Drogas.

El ex funcionario británico aseguró que lo dicho por Calderón, en su momento lo dejó sorprendido, pues un involucrado directo en la lucha contra las drogas creía que no había forma de ganar.

Realmente me golpeó entre los ojos. Hubo alguien que realmente había vivido la guerra contra las drogas, y estaba realmente reducido a la opinión de que esto nunca jamás se iba a ganar".

De acuerdo con el medio citado, el ex mandatario odiado por muchos y aclamado por otros, les envió una carta aclaratoria sobre el tema, en la que no niega la declaración, incluso, asegura que pensó en la legalización como metodo a la violencia, pero que jamás estuvo convencido al respecto.

No he propuesto abiertamente la legalización porque no estoy seguro al respecto. Es necesario actuar responsablemente, lo que significa que primero deben hacerse estudios, sobre las consecuencias sociales y económicas", escribió Calderón Hinojosa según Vice.