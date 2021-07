"Es impresionante el sabotaje del INE a la Consulta Popular": Mario Delgado

Luego de supuestas fallas en la página para ubicar las casillas que se instalarán el próximo 1 de agosto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de sabotear la Consulta Popular.

Y es que aseguró haber recibido miles de denuncias de personas que intentaron ubicar en qué casilla les toca votar y el sistema les arroja el mensaje de “sección sin resultados, por favor comunícate el 1 de agosto con Inetel para conocer la mesa donde puedes votar”.

“Es impresionante el sabotaje del @INEMexico ante la #ConsultaPopular, su sistema no sirve tenemos miles de reportes de personas que no les permite ubicar su mesa, los mandan al 1 de Agosto a un teléfono que no sirve”, reprochó el líder morenista a través de Twitter.

“Exigimos seriedad y que se respete a la voluntad de la gente”, agregó en el mensaje que acompaño de la captura de una credencial del INE y el mensaje de error que le arrojó la página https://ubicatumesa.ine.mx.

Mientras que esta denuncia se suma a la del comité convocante de la consulta, que en hace algunos días señaló al INE de omisiones en la difusión del ejercicio democrático, el primero de este tipo en el país, que definirá hasta este viernes la ubicación de algunas de las casillas receptoras.

La respuesta del INE

Tras la denuncia de Mario Delgado, la cuenta oficial del instituto electoral respondió mostrándole la dirección de la casilla según los datos de la credencial para votar que el morenista publicó en su red social.

En tanto que, en sus redes sociales, el INE no solo ha estado anunciando la Consulta Popular del 1 de agosto, sino que además ha estado tuiteando las tres opciones que tiene la ciudadanía para ubicar su mesa receptora para este domingo.

De acuerdo con esa publicación, además de la página web denunciada por Delgado, y que posteriormente arrojó resultados ante las búsquedas, el INE puso a disposición el Inetel con su número 800 433 2000, así como el número de atención por WhatsApp 555 809 7300.