"Es la oportunidad de demostrar que el modelo neoliberal es fracasado": AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obredor declaró este martes que la crisis económica por la pandemia del COVID-19 es la oportunidad para "demostrar que el modelo neoliberal" no funciona y, por el contrario, sólo genera pobreza.

En su conferencia mañanera de hoy, el mandatario criticó los modelos de rescate de las administraciones pasadas durante el "periodo neoliberal", los cuales sólo generaron deudas públicas y crisis económicas, golpeando a los más pobres.

Mencionó que ante una crisis económica, el Gobierno sólo mandaba a los mexicanos a "apretarse el cinturón", aumentando el precio de la gasolina, la luz, bajando los salarios, algo que su administración ha decidido cambiar luchando contra la corrupción y abanderando la austeridad.

Recordó que durante el periodo neoliberal se pretendía diluir al Estado en aras del "libre mercado", pero apenas llegaba alguna crisis y los ricos recurrían al Estado en busca de un rescate.

Decían, para no darle nada a los de abajo, para no darle nada a los pobres: 'En vez de darle un pescado, enséñale a pescar'. Esa era la frase célebre. ¡Si no hay río! Como si el Estado no tuviera obligación.