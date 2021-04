Es lamentable que quiten mujeres cuando ya son candidatas: Rosa Elena Millán

Sinaloa.- La candidata a la gubernatura de Sinaloa por el partido Fuerza por México, Rosa Elena Millán Bueno, aseguró que actualmente existe mucha violencia de género dentro de la política del estado, ya que no hay respeto, y mucho menos por las candidatas, y eso ya se vio tras la renuncia de Esmeralda Zataráin Ruiz como aspirante a la alcaldía de Concordia.

Reconoce que esto ya es un tema personal de seguridad, ya que se están violando las leyes debido a que no se respetan, pues no hay ni igualdad de género y mucho menos equidad.

“Otra de las razones por las cuales yo soy candidata de Fuerza por México, es precisamente porque en este proceso electoral he visto mucha violencia de género hacia las mujeres en todos los sentidos y sí me preocupan todos los casos que ha habido, donde solamente las mujeres somos las débiles y pues solo con ellas se han dado situaciones así, refirió.

Es muy lamentable que quiten mujeres cuando ya son candidatas o que renuncien, y que no quede claro el motivo de la renuncia.

Yo no podría asegurar porqué renunció la candidata de Concordia, por qué una mujer otra vez, por qué este tema en este proceso electoral está tan marcado en contra de las mujeres, no hay respeto a los derechos políticos, no hay nada que pare la violencia política en contra de las mujeres y eso es muy preocupante”, finalizó Millán Bueno.