"Es más fuerte e inteligente", afirman que Felipe Calderón TEME a Margarita Zavala

Ciudad de México.- Cocida solo por algunos como la esposa del expresidente Felipe Calderón Hinojosa quien estuvo al frente de México en sexenio de 2006 a 2012, Margarita Zavala esconde una esencia más fría y calculadora que la que mostró al estar como primera dama, así lo ilustró la escritora argentina Olga Wornat quien reveló las facetas de Zavala que pocos conocen.

Así lo explicó, Olga Wornat en uno de sus capítulos de su nuevo libro, "Felipe, el oscuro", en el que relata el sexenio de Calderón Hinojosa y su declarada guerra contra el narcotráfico, en el cual también ahondó sobre el perfil bajo que llevó la primera dama, pues de acuerdo con una publicación de Infobae, la escritora señala que Margarita Zavala nunca estuvo alejada de los conflictos que enfrentó su esposo y tuvo poder sobre las decisiones que él tomaba".

"No olvidemos que Margarita pasó todo el sexenio con Felipe, y sabía perfectamente y conocía perfectamente lo que estaba pasando. Ella cómplice, fue socia. Ella no ignoró lo que estaba pasando", mencionó la escritora según Infobae.

Desde muy joven Margarita Zavala se convirtió en una le las líderes juveniles del Partido Acción Nacional, lugar en donde conoció a su esposo Felipe Calderón en 1984 cuando ell tenía 17 años y él 21, y tras inicar una relación de noviazgo, una década después en 1994 se casaron.

Abogada de carrera y teniendo fuertes aspiraciones políticas, Zavala se introdujo en la política en diferentes cargos como diputada del entonces Distrito Federal ahora Ciudad de México en 1994 y en 2003 cómo diputada federal.

En un fragmento del "Felipe el oscuro", la escritora describe a margarita como la que mandó e incluso una mujer más fuerte e inteligente que Felipe Calderón, de acuerdo con personas allegadas a la pareja.

"En esa relación, Margarita siempre fue la que mandó, la más fuerte, de las grandes decisiones. Es inteligente, más inteligente que Felipe, y él le tenía temor", menciona Manuel Espino, diputado federal y ex líder nacional del PAN que por lo tanto conocía los inicios de esa relación.

"No sé por qué, pero cuando estaba con Margarita cambiaba. No gritaba, no madreaba. Ella lo miraba y él cambiaba el tono de voz. Y siempre estaba buscando la aprobación de ella. Si ella decía que no, él daba marcha atrás”, añade el fragmento de Manuel Espino.