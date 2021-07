¡Es mentira! Rechaza García Vilchis estigmatizar a medios y periodistas exhibidos en la Mañanera

México.- Ana Elizabeth García Vilchis, presentadora de la nueva sección de la Mañanera que busca exhibir las mentiras o el engaño de medios o periodistas, afirmó que no se estigmatiza a los opositores, solo precisa la información.

En la conferencia Mañanera de este miércoles 14 de julio se llevó a cabo la tercera presentación de la sección Quién es Quién en las Mentiras de la Semana, dirigida por Ana García Vilchis.

Leer más: A balazos liberan al "Calamardo", narco detenido en Tamaulipas

Previo a que la sección comenzara a exhibir las mentiras o la desinformación difundida en medios o redes sociales, afirmó que no se estigmatizaba a las personas y medios de comunicación exhibidos.

En este espacio se exponen las mentiras o información engañosa.

Posteriormente señaló que la metodología que utiliza está aprobada por organizaciones internacionales en la materia y se basa en ubicar las mentiras, analizar el alcance de esta y precisar la información verdadera.

"Algunas voces de los medios de comunicación, han señalado su preocupación porque en este espacio se ataque a medios de comunicación o periodistas y se descalifiquen las voces críticas y las opiniones disidentes", reconoció Ana García Vilchis sobre las criticas que ha recibido la sección que ella encabeza en la Mañanera.

Posteriormente, rechazó que se estigmatice a los medios de comunicación o periodistas, pues afirma que solo precisan en la información que divulgan que es mentira o engañosa.

"Queremos aclarar que esto no es verdad, aquí no se cuestiona la crítica, ni se descalifican las opiniones, ni se censura la disidencia, estrictamente nos dedicamos a desmontar las mentiras que se difunden en medios de comunicación y redes sociales, insistimos, aquí no se estigmatiza a periodista ni a medios", declaró García Vilchis.

Por otra parte, afirmó que la réplica es una práctica que puede ocurrir en los países donde existe una verdadera democracia, pues a pesar de difundir mentiras o noticias engañosas, no se censura a los medios de comunicación ni a los periodistas.

Además, aceptó que en caso de que se cometa algún error durante la réplica que ella presenta en la Mañanera, se aceptará y reconocerá públicamente.

Finalmente, Ana García Vilchis evidenció que los medios de comunicación y periodistas que más atacan a la sección Quién es Quién en las Mentiras de la Semana de la Mañanera de AMLO, son los quienes poseen monopolizaban la información.

Leer más: Papi todo va a estar bien: dice un niño antes de morir en el dentista

"No es coincidencia que los más feroces críticos de este espacio sean quienes monopolizaban la información en nuestro país, mucho de ellos lucraban con la información y están muy enojados de que se les pueda exhibir en esta sección", dijo García Vilchis antes de comenzar la presentación de las noticias.