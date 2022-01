"Es mi deber reunirme con los partidos”, responde Lorenzo Córdova a críticas de AMLO

Ciudad de México.- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, criticará al presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova por reunirse con los diputados federales del grupo parlamentario del PAN, respondió y dijo que es su deber reunirse con todas las fuerzas políticas.

“Siempre que el presidente del INE ha sido invitado alguna plenaria, a reuniones con fracciones parlamentarias o con partidos políticos, siempre ha asistido; eso se llama democracia. No solamente es un derecho, sino un deber del presidente del INE reunirse con todas las fuerzas políticas, sin excepción”, dijo Lorenzo Córdova.

Cabe recordar que esta mañana AMLO señaló que este tipo de reuniones con los integrantes del PAN daña la imparcialidad del órgano electoral, por lo que sugirió Lorenzo Córdova, cuidar las formas.

“Estamos viviendo un momento en el que todo mundo se están definiendo y se están quedando desnudos. A lo mejor no se dan cuenta. Ayer estaba viendo cómo el señor Lorenzo Córdova va a la convención del PAN. Imagínense al presidente del INE encabezando el congreso del PAN, cuando debería ser una autoridad imparcial y cuidar las formas, porque la forma es fondo, pero no se dan cuenta o no le importa”, dijo en conferencia de prensa.

Leer más: Revocación de mandato es económicamente contradictoria; solo beneficiará a AMLO Citibanamex

Tras ello, Córdova Vianelló aseguró que este tipo de actividades con los partidos políticos no daña la imparcialidad con la que se conducen los integrantes del INE, y al contrario, señaló que sería una mala señal que no se reuniera con los partidos políticos.