Es mi sobrina pero no tengo relación con ella: AMLO por acusaciones de “moche” contra Úrsula Patricia Salazar

Ciudad de México.- AMLO reconoció el lazo familiar que tiene con la diputada de Morena en Tamaulipas, Úrsula Patricia Salazar Mojica, quien fue acusada de pedir “moche” a proveedores con recursos públicos.

Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, rechazó tener algún tipo de relación con su sobrina Úrsula Patricia Salazar, reiterando que, sin importar quien sea, se debe castigar a todo aquel que vaya contra la ley.

Al ser cuestionado sobre estar enterado del tema, AMLO aseguró no estarlo, sin embrago reiteró su postura sobre la cero impunidad, la cual se ha vuelto su estándar desde la campaña a la presidencia de México.

Leer más: Está muy radical el presidente Joe Biden: destaca AMLO por propuesta por premisos petroleros

“No (estoy al tanto), pero pues ya saben cuál es mi postura: cero impunidad, no permitir que nadie viole la ley y no permitir ninguna de las lacras de la antigua política del viejo régimen, no amiguismo, no nepotismo, no corrupción, no impunidad, sea quien sea (…) Puede ser un familiar cercano o lejano, cualquier ciudadano que cometa un delito tiene que ser castigado, esa es mi postura”, declaró desde La Mañanera.

Andrés Manuel reconoció la acusación contra Salazar Mojica por moches debido a la información que circula por los medios, confirmado el lazo familiar entre ambos, sin embargo, destacó que, de encontrarse a la diputada en la calle, no la reconocería ante la nula relación que mantiene.

“En este caso lo he estado viendo por los medios, es en efecto una sobrina porque es hija de una prima-hermana (…) pero si la veo en la calle no la identifico, no tengo relaciones en nada, seguramente tengo fotos con ella, eso sí, por mis giras por Tamaulipas, pero no hay ninguna relación”, aseveró el tabasqueño.

Niega acusaciones

Por su parte Úrsula Patricia Salazar Mojica, aseguró tener “las manos limpias” luego de que se diera a conocer un audio a través de redes sociales, donde pedía “moches” a un proveedor.

Úrsula Patricia acusó una “guerra sucia” donde, a través de la llamada filtrada, se busca desprestigiar su nombre.

Sin embargo, la morenista reiteró que aún mantiene los principios y valores que inculcaron sus padres, por lo que podían realizar una investigación sobre los supuestos “moches” y no encontrarían nada.

Leer más: Sugiere AMLO a líderes partidistas no presionar a legisladores en votación de reforma eléctrica

“No los he escuchado (el audio), lo que te puedo decir es que ha empezado una guerra sucia; estoy fortalecida, te voy a decir una cosa, algo que heredé de mis padres fueron los principios y los valores. Lo que si te puedo decir es que nunca he sido una corrupta, una traicionera y nunca he robado”, aseguró la diputada local de Tamaulipas por Morena.