"Es mucha prepotencia": AMLO exige a Iberdrola pagar multa millonaria a la CRE

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le exigió a Iberdrola pagar la histórica multa de 9 mil 145 millones de pesos que le impuso la Comisión Reguladora de Energía (CRE) por vender energía de autobasto a socios sin permiso.

Al ser cuestionado sobre el tema en La Mañanera del jueves 9 de junio de 2022, AMLO subrayó que Iberdrola tiene la obligación de pagar la multa millonaria, que está fundada al tratarse de una violación a la ley con el autoabasto.

"Es un asunto de la CRE y está fundado, y tiene que pagar la multa. También pueden acudir a otras instancias y al Poder Judicial, pero de que está fundada la sanción no tengo duda, porque estaban y siguen estando, en algunos casos, violando la ley con el autoabasto", dijo AMLO sobre la multa a Iberdrola.

El mandatario recordó que la Suprema Corte estableció que el autoabasto constituye un fraude legal, por lo que la empresa española no tiene permitido vender la energía eléctrica que produce y sus clientes deben decidir si llegan a un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que les abastezca de energía.

Afirmó que le ha planteado al director de la CFE, Manuel Bartlett, ofrecerle a los clientes las mismas condiciones que tenían con Iberdrola, "para que no digan que se están cometiendo injusticias", e insistió en que su gobierno no va a tolerar violaciones a la ley.

AMLO criticó que Iberdrola quedó muy acostumbrado al influyentismo y se niega a dejar las prácticas que los gobiernos pasados les facilitaban, y para ejemplo mencionó que en Estados Unidos la empresa energética acaba de ratificar a 11 consejeros y añadir a una nueva, quien fue secretaria de Empleo en España, un caso que comparó con el del expresidente Felipe Calderón.

"Los de Iberdrola son algo especial, porque quedaron muy mal acostumbrados al influyentismo y no quieren cambiar, ese es otro caso (...) Apuestan mucho a eso, al influyentismo y si eso hacen en Estados Unidos, imagínense lo que hacían aquí o lo que hacen en España, es mucha prepotencia, vamos a seguirlos convenciendo de que ya las cosas cambiaron", aseveró el mandatario.

El presidente López Obrador recalcó que Iberdrola y algunos de sus socios en México se niegan a ceder, pues creen que pueden prolongar su obligación hasta que concluya su sexenio para así continuar con sus antiguas prácticas.

Al respecto, le aconsejó a la empresa española colaborar, pues se niega a concluir su presidencia quedando como un "cómplice de corrupción" al permitir que continúen vendiendo energía de autoabasto, y es que sostiene que ni siquiera les perjudicaría un trato con la CFE, pues no habría aumentos de tarifas, pero se trata de "una cuestión de prepotencia".

Te recomendamos leer:

"En el caso de Iberdrola y de algunos empresarios asociados a Iberdrola en México, no quieren, piensan que van a ir pateando el bote y que ya se va a terminar el gobierno y entonces van a regresar por sus fueros. Está mal esa apuesta, yo les aconsejo que no lo hagan, porque yo no me voy a ir quedando como cómplice de corrupción, como encubridor", advirtió AMLO.

La multa de 9 millones 145 mil pesos que la CRE le impuso a Iberdrola es la más alta que se ha registrado a una empresa energética en la historia de México, y fue por violar la ya derogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Anteriormente, la sanción más alta fue impuesta en 2011 por la entonces Comisión Federal de Competencia (Cofeco) a Telmex, por 11 mil 989 millones de pesos.