Es muy corriente y vulgar: arremete AMLO por acusaciones sobre vínculos con el narco

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se fue contra sus opositores, quienes o han señalado por mantener supuestos nexos con el narcotráfico en México.

Pese a que los señalamientos han sido procedentes de diferentes adversarios, AMLO puntualizó en las declaraciones del exdiputado Porfirio Muñoz Ledo, con quien reconoció mantener una relación muy cercana.

“Es realmente muy corriente, muy vulgar todo esto, lo lamento porque por ejemplo el licenciado Muñoz Ledo, me conoce muy bien y se atreve a sostener de que el gobierno tiene vínculos con el narcotráfico, es un juicio si fundamento, temerario”, declaró el jefe del Ejecutivo.

Asimismo, el presidente Andrés Manuel trajo a colación los señalamientos del exgobernador de Sinaloa, Francisco Labastida, por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa, grupo delictivo encabezado por Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“El señor Labastida, pero además sin ninguna prueba (…) yo creo que es un asunto de nostalgia y de la edad”, agregó.

AMLO no sólo arremetió contra actores políticos sino también contra periodistas, mencionando a la conductora Carmen Aristegui, lamentando que esta haya difundido información en contra de su gobierno.

“Lo que más pena ajena me produce es lo de Carmen Aristegui, la verdad, que también me conoce. Yo no soy Salinas, ni soy Cedillo, ni soy Fox, ni soy Calderón, ni soy Peña Nieto”, mencionó el mandatario federal”, puntualizó.

¿Qué dijo Labastida?

Francisco Labastida, afirmó que el PRI, ahora encabezado por Alejandro Moreno, ayudó a Andrés Manuel López Obrador para que ganara las elecciones presidenciales en 2018.

Así lo señaló el exgobernador de Sinaloa, Francisco Labastida, en entrevista con la periodista Carmen Aristegui, a quien señaló que el que no se hayan tomado medidas más severas contra el expresidente Enrique Peña Nieto, es solo un reflejo de un posible pacto entre el gobierno pasado con el de AMLO.

"Si el que va de candidato del PRI ataca al segundo lugar en lugar de atacar al primero, si le sacan al candidato del PAN un supuesto delito y lo atacan por ello… si los gobernadores de varios estados del PRI le ayudan a que saque más votos…. que quiere decir, que lo ayudaron a que ganara con más votos”, mencionó Labastida.

Por lo anterior, dio a entender que se habría realizado un pacto para que el gobierno de AMLO no investigue los malos manejos que hubo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.