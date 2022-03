"Es muy grave": AMLO asegura que el 75% de homicidios en México son por conflictos del narco

México.- El presidente AMLO aseguró que el 75% de los homicidios en México ocurren por conflictos entre grupos del crimen organizado, luego de la jornada sangrienta de ayer que cobró la vida de 91 personas.

Durante La Mañanera del 31 de marzo de 2022, Andrés Manuel López Obrador explicó que en México hay mucha violencia debido al consumo y venta de drogas, recordando que el día anterior se registraron 91 homicidios vinculados al narcotráfico en su mayoría.

"Es muy grave, es que por esto tenemos mucha violencia, en nuestro país 75 por ciento de los homicidios tienen que ver con esto. Ayer perdieron la vida 91 personas, hubieron 91 homicidios, 75 por ciento vinculados al crimen organizado, de confrontación de bandas por esta situación ", comentó AMLO sobre la violencia en México.

Lo dicho fue a raíz de una pregunta sobre la producción y uso legal en la nación de amapola para la creación de morfina, aunque el tabasqueño mencionó que existen diversos problemas en torno a esta propuesta, además de que ya existe un equipo interdisciplinario que está a cargo de analizar la posibilidad de legalizar algunas drogas.

"(Se) está atendiendo todo lo relacionado con la posibilidad de permitir el uso de drogas no destructivas o con efectos leves como la mariguana, sin embargo, no hemos alcanzado un consenso en el interior del gobierno, se está analizando, y no hay consenso porque hay muchos daños", explicó AMLO sobre la legalización de las drogas.

"Uno, el más doloroso es el fallecimiento de personas, sobre todo con las drogas sintéticas, estamos esperando los resultados de una encuesta porque estamos esperando que no aumente el consumo", detalló López Obrador.

Aprovechó para hacer una crítica de las series de una plataforma de streaming que pinta al narcotráfico, según él, "de color de rosa" cuando en realidad causan un daño a los jóvenes.

El Jefe del Ejecutivo informó que toda la droga sintética que llega al país lo hace encubierta con solicitudes de supuestos laboratorios que usarían los químicos necesarios para crear medicamentos, por lo que hay más en contra de una 'industrialización' que a favor debido a estas distorsiones.

"Hay muchas distorsiones, por ejemplo toda esa droga sintética llega encubierta con solicitudes de laboratorios que supuestamente la van a usar para fines médicos, pero no sucede así, se han decomisado drogas sintéticas que van a laboratorios.

"Incluso son rutas para supuestamente ir entregando estas sustancias en distintas partes... no hay tal laboratorios, no existen, son casas particulares", reveló.

Por último dijo que seguirán tratando el asunto, pues no hay una decisión tomada para la producción legal y uso de algunas drogas. "Estamos analizando lo que más conviene, lo que más nos convenga", finalizó.