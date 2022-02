Es muy lamentable: AMLO luego de que normalistas estrellaran tráiler contra guardias nacionales

México.- AMLO lamentó que los normalistas estrellaron un tráiler contra guardias nacionales durante el intento de la toma de una caseta en Guerrero, lo cual dejó múltiples heridos y afortunadamente ningún muerto.

En la conferencia Mañanera del 07 de febrero del 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la confrontación que estudiantes de la Normal de Ayotzinapa tuvieron contra policías estatales y guardias nacionales.

Fue el pasado 04 de febrero del 2022 cuando los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, en la cual estudiaban los 43 desaparecidos en 2014, trataron de tomar la caseta de Palo Blanco en la autopista del Sol en Guerrero.

Sin embargo, tanto las políticas federales como estatales, han puesto un fin a la tolerancia por la toma de casetas, por lo cual esto ha quedado prohibido en todo México. Esto llevó a la policía estatal de Guerrero y a elementos de la Guardia Nacional a evitar este hecho.

Por su parte, los estudiantes no cedieron de buenas a primeras ante la prohibición, por lo que comenzó una confrontación, que llegó a su punto más tenso cuando los normalistas estrellaron un tráiler contra un cerco policial en la caseta.

Videos sobre esta acción de los normalistas comenzaron a circular en redes sociales de forma viral a los pocos minutos. Afortunadamente este hecho no dejó heridos ni muertos, pues el tráiler no era conducido por nadie y terminó estrellándose contra un edificio.

Aunque la confrontación entre autoridades y normalistas de Ayotzinapa sí dejó múltiples heridos, según confirmó AMLO, sin precisar el número.

“Es muy lamentable lo que sucedió, fue muy grave, porque pudo haber una tragedia, muchos muertos, se tuvo suerte de que el tráiler se estrelló en una caseta, si en un edificio de turismo y eso lo detuvo, porque había puestos de comerciantes e iban a perder la la vida muchos, muy lamentable esto”, reveló AMLO sobre la tragedia que pudo ocasionar el tráiler que estrellaron los normalistas.

Posteriormente, AMLO realizó un llamado a los estudiantes para que no actúen de dicha forma, que busquen el diálogo y que comprendan que los revolucionarios buscan cuidar al pueblo, no ponerlo en peligro.

No descarta AMLO que criminales se infiltren entre normalistas

“Yo quiero hacer un llamado a los muchachos de la Normal de Ayotzinapa para que ya no actúen de esa forma, porque afectan, ponen en riesgo la vida de otras personas y revolucionario tiene que cuidar al pueblo y se lucha por ideales, no es por la destrucción, no puede haber rebelde sin causa, entonces que dialoguen, he dado la instrucción de que los reciban, que haya diálogo, porque también tenemos información de que hay gente dedicada a actividades ilícitas infiltradas en este movimiento, esto a lo mejor ni ellos lo saben y por eso lo estoy planteando y me dirijo a ellos y le pido también a sus papás que nos ayuden, que estén pendientes de ellos, que hablen con ellos, porque este no es el camino, nosotros no somos represores”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la confrontación entre normalistas y autoridades en Guerrero.

“Se tomó esa decisión de que no se tomen las casetas, porque ya era una situación insoportable, la Guardia Nacional actuó con mucha responsabilidad, sin armas, salieron muchos heridos, pero no se puede actuar de esa forma, yo espero que depongan esa actitud y que no le hagan el juego a la derecha, al conservadurismo, por que los conservadores quisieran que hubiera una desgracia para echarle la culpa a los jóvenes o que el gobierno los reprimiera, porque están como zopilotes, entonces los jóvenes son muy inteligentes”, finalizó AMLO.