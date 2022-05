"Es muy ofensivo": Exigen en Senado renuncia de directora de Pemex e hija del secretario de AMLO

"Lo que toca es que el Legislativo ejerza mucho más su función de control. E l Senado debería discutir estos temas : si los órganos de control no funcional, por eso tenemos estos excesos", deploró el también activista y promotor de los derechos humanos.

En opinión de Zepeda, el notorio caso de " tráfico de influencias " en que ha incurrido Carmelina Esquer "es otra muestra de la simulación que es la 4T y todos sus allegados. Es impresionante lo bien que les ha ido a todos ellos , no a los mexicanos en general. Todos los de la 4T están como el nopal, que cada vez se les encuentran nuevas y mejores propiedades".

Sin embargo, Zepeda consideró difícil que Carmelina Esquer rinda cuentas por la polémica, pues advirtió que hará lo mismo que hicieron los hijos de AMLO, que al ser exhibidos cometiendo conductas contrarias al discurso de la 4T, se escudan bajo el argumento de que "no estamos cometiendo ningún delito".

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.