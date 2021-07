Es normal que Mariana Rodríguez haya apoyado a su esposo: AMLO por multa del INE a Samuel García

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), indicó que es normal que la influencer Mariana Rodríguez haya apoyado a su esposo Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, que enfrenta una multa de 55 millones de pesos ante el Instituto Nacional Electoral (INE), por ilícito durante campañas.

AMLO fue cuestionado en La Mañanera sobre la participación e incursión de los influencers en las campañas políticas en México, indicando que era normal que se usaran las nuevas tecnologías para promover a los políticos.

En este sentido el presidente Andrés Manuel aseguró que no veía irregularidades en que Mariana Rodríguez haya apoyado en su cuenta de Instagram a Samuel García durante las campañas a las elecciones del pasado 6 de junio, independientemente de si cobró o no por la promoción de su esposo en su cuenta.

“Deben de participar como todos (los influencers), sin límites, y pues es lo más normal que un simpatizante, más si se trata de la esposa, pues hable bien de su esposo. Si va a cobrar o no va a cobrar pues ya es otra cosa”, declaró el mandatario.

Andrés Manuel indicó que habría que revisar quién está detrás de las acusaciones que se está llevando contra Samuel García, catalogando el hecho de mera politiquería.

Yo veo esto más politiquero porque ni siquiera diría político. La política es un noble oficio. Hay que ver quién está ahí maniobrando”, aseveró.

AMLO contra el INE

Por otra parte, el presidente de México arremetió contra el INE debido a las recientes multas que ha presentado a diferentes actores políticos una vez concluida la jornada electoral de las intermedias del pasado mes de junio.

AMLO indicó que el INE está haciendo las cosas mal, no sólo por los recientes hechos, sino desde que en las campañas comenzó a cancelar candidaturas por supuestas irregularidades en los candidatos, sobre todo de Morena.

“Yo siento que no están haciendo bien las cosas en el INE, en el Tribunal (Electoral del Poder Judicial de la Federación), desde que cancelaron las candidaturas, no por ser precandidatos de Morena, de Guerrero y Michoacán, mostraron que no son demócratas auténticos”, sentenció el presidente.

En este sentido, López Obrador reiteró que era necesario modificar el sistema electoral en México, razón por la que presentará una reforma que permita terminar con las irregularidades en el órgano autónomo.