"Es nuestro derecho", aseguran los diputados

Sinaloa.- Senadores y diputados federales tendrán una millonaria despedida tras la designación de un bono de hasta 910 mil pesos adicionales para cada diputado; mientras que los senadores recibirán alrededor de 703 mil 500 pesos cada uno al culminar su periodo en 2018.

Ante la controversia nacional que esto ha generado, legisladores sinaloenses aseguran a EL DEBATE que no existe el supuesto «adiós millonario», como fue calificado en un trabajo publicado por el diario nacional Reforma, sino que es un ahorro que han tenido durante su trabajo: «Miente quien asegure que los diputados aprobamos un megabono.

No hay bono navideño ni partida especial para diputados en el Presupuesto de Egresos 2018. Lo que sí tenemos todos los servidores públicos es un seguro de retiro, una prestación que consiste en ir aportando un porcentaje mensual para establecer un fondo de ahorro. Cada servidor público decide cuánto desea ahorrar», señaló la diputada priista Paola Gárate.

El Universal publicó en un análisis del Presupuesto de Egresos 2018 que al terminar esta legislatura (agosto del 2018) a cada diputado se le abonará a su cuenta personal aproximadamente un millón 155 mil pesos (monto máximo).

Prestaciones presupuestadas

El diario detalló que la bolsa para los diputados estaría compuesta de 910 mil 440 pesos de fondo de ahorro (este sería un monto máximo con 12 % de descuento, mientras que Reforma señaló también que el ahorro podría ir desde los 851 mil pesos); también se incluye el proporcional de ocho meses de aguinaldo, que es de 93 mil 669 pesos; y su dieta mensual, que es de 73 mil 910 pesos, publicó El Universal.

Se informó que los diputados tienen vales de despensa por 2 mil 780 pesos. Esto viene contemplado dentro del concepto de servicios personales que implica un aumento de 724 millones de pesos más, en contraste a este año, que fue de 4 mil 712 millones de pesos, por lo que el año entrante será de 5 mil 436 millones de pesos, publicó El Universal.

"No es algo privativo de los diputados y senadores el hecho de buscar una ventaja del dinero público, sino que es un mal de todas nuestras autoridades. Si, como dicen ellos, el dinero que se les va a entregar es por un ahorro, no tendría que venir en un presupuesto federal. Es lamentable que se han venido haciendo ajustes al gasto público en distintos rubros, como salud, educación, y no en servicios de funcionarios", señaló a EL DEBATE Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas del organismo México Evalúa.

En ese sentido, la diputada Gloria Himelda Félix argumentó: «Tenemos que ser claros y no confundir las cosas. No es un bono de despedida ni un regalo, lo que se va a entregar es un porcentaje de lo que cada mes se nos descontaba a los diputados como ahorro. Tal vez el que aparezca en el presupuesto ha generado esta situación, pero es en otro concepto que no es del gasto público», defendió.

Reforma informó que el presidente de la Comisión de Presupuesto, Jorge Chidiac, declaró que la mitad del fondo de retiro era aportado del ahorro de los diputados y la otra mitad sería aportado como una prestación que tienen como asalariados aportado por la Cámara.

Al respecto, el ahorro laboral es una prestación que el patrón entrega a sus trabajadores; sin embargo, los que se entregaría a los diputados es del erario público, señaló a través de un comunicado del organismo México Evalúa.

El Universal publicó que entre más numerosa es la bancada de cada partido, más intereses generan en el fondo de retiro.

Privilegios

En el caso de los senadores, El Universal informó que cada uno de los 128 senadores tendrán en su bolsillo aproximadamente 117 mil 400 pesos por concepto de dieta.

A esto se suman 104 mil 355 pesos por los ocho meses de aguinaldo; 200 mil pesos por asistencia legislativa y atención ciudadana.

El otro concepto que ha generado las críticas de la sociedad civil organizada es el seguro de separación individual, que es de alrededor de 281 mil 760 pesos por cada senador (con ahorros de su sueldo del 10 % al mes, la otra mitad del fondo de ahorro la aporta el Senado de la República), lo cual suma más de 703 mil 515 pesos. De tal forma que en total por concepto de fondo de retiro el Senado desembolsará una cantidad de más de 90 millones de pesos; mientras que la Cámara de Diputados erogará más de 577 millones de pesos, informó El Universal.

Los legisladores en una de sus votaciones.

Son 628 legisladores los que recibirían en bono: 500 diputados y 128 senadores que integran la 63 Legislatura.

El senador panista Francisco López Brito dijo a EL DEBATE que este es un derecho que les corresponde: «Es el fondo de ahorros de seis años. Te descuentan mensualmente una parte. El Congreso pone otra parte y va a una cuenta consolidada que genera intereses y funciona como una mutualidad para el término de la gestión. Se ha realizado por muchas legislaturas y siempre ha sido del dominio público, y sí es gravado con el impuesto sobre la renta, ISR», señaló.

Al mismo tiempo que los damnificados por el sismo exigían la aprobación de recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2018, los diputados aprobaron incrementos en el monto de servicios personales donde se contempla el bono adicional para el retiro de cada legislador, informaron medios nacionales como Televisa, lo cual ha desatado las críticas de diversos organismos civiles que exponen que el bono se otorga de manera discrecional.

Para la elaboración de este trabajo, ningún legislador presentó datos sobre el monto total del bono a recibir.