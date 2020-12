¡Es oficial!, Tatiana Clouthier es la nueva titular de la Secretaría de Economía

México.- La diputada de Morena, Tatiana Clouthier, será la nueva titular de la Secretaria de Economía, esto luego de que la Cámara de Diputados le concediera la licencia para dejar su curul por tiempo indefinido.

Tatiana Clouthier fue felicitada por muchos por este importante puesto, además siempre defendió su perfil profesional y empresarial que la avalan como la mejor para tomar este puesto.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Por medio de twitter fue difundida la sesión ordinaria, donde se vio que muchos diputados la felicitaron, donde la señalaron como una mujer talentosa, comprometida, luchadora social y con su asignación "ha ganado el Gobierno de México, ganamos los mexicanos.

El Legislador Morenista, Porfirio Muñoz Ledo, mencionó que "los órganos administrativos del Estado deben ser encabezados por gentes con formación política y que entiendan el país, no tecnócratas".

"Una mujer extraordinaria, una mujer con criterio propio, con independencia, con capital político, con principios, que hará un gran trabajo" le dijo Gerardo Fernández Noroña a Tatiana.

La nueva titular de Economía dijo que muchos han criticado su perfil, pero no saben que ella tiene "56 años, soy licenciada en lengua inglesa a mucho orgullo, soy maestra en Administración Pública, he trabajado 12 años en el servicio público municipal y estatal y he sido legisladora en dos ocasiones; soy empresaria y socia de empresas, pero sobre todo tengo una de las cosas que a veces parecía que la falta a la gente que viene a servir a este país, y eso es sentido común y también tener ganas de no llenarse las alforjas de recursos, sino poner inclusive todo el esfuerzo y el compromiso a favor de la patria”