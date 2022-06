"Es patético este charlatán mexicano": Periodista Jaime Bayly truena contra AMLO

Los Ángeles.- Tras el inicio de la Cumbre de las Américas en en Los Ángeles, California, Estados Unidos (USA), el popular periodista peruano Jaime Bayly Letts llamó "patético" y "charlatán" al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Fue en el video de nombre "Jaime Bayly Lunes 06 de Junio 2022 - Programa hoy", publicado en el canal de Youtube "Jaime Bayly", donde el también escritor nacido un 19 de febrero de 1965 en Lima, Perú, dijo que AMLO se solidariza con "tres dictaduras crueles", en referencia a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

"La pregunta no es quiénes vienen, sino, quiénes no vienen. ¿Quiénes no vienen? Los enemigos de Estados Unidos, es decir, toda la izquierda revoltosa, pistolera, chavista, antidemocrática. Toda la izquierda está coludida y apandillada contra Estados Unidos", dijo.

El autor del libro "No se lo digas a nadie" calificó al fundador de Morena, partido en el poder en México, de "patético charlatán" por apoyar a las naciones que no fueron invitadas en la Cumbre de las Américas. Recordemos que por ello, López Obrador decidió no ir personalmente y envió al canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

"La carta de las cumbres explícitamente dice que se invita a los países democráticos, por eso Biden (Joe) no ha invitado a Cuba, a Venezuela ni Nicaragua. Entonces, López Obrador elige hacer el papel tristísimo y deshonroso de adulón de esas dictaduras, de súbdito o sirviente", expresó Jaime Bayly.

El periodista consideró que AMLO "prefirió" dañar su relación con Joe Biden y USA para "hincarse de rodillas" a los países dirigidos por Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega.

"El discurso de López Obrador es totalmente fariseo y totalmente servil a los intereses de los enemigos de la libertad. Esta cumbre es o debiera ser una que reúna a los amigos de la libertad. López Obrador elige estar en el bando hediondo".