"Es por golpeador": AMLO revela cuánto dinero gana Loret de Mola

México.- El presidente AMLO reveló cuánto dinero gana el periodista Carlos Loret de Mola, a quien volvió a llamar "mercenario" y "corrupto", pues asegura que gana hasta 15 veces más que él por dedicarse a atacar a la 4T.

En La Mañanera del 11 de febrero de 2022 desde Sonora, AMLO retomó las declaraciones contra Loret de Mola, a pocos días de retarlo a revelar cuánto dinero gana y quién le paga, luego de la publicación del reportaje de Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sobre las casas en Houston donde vivió su hijo.

"Ya me llegó información sobre cuánto gana Loret, esto es muy importante por que el pueblo no sabe, porque la mafia del poder ocultó durante mucho los sueldos de estos periodistas famosos, que no son como ustedes, son periodistas golpeadores que tienen las grandes empresas de comunicación", resaltó Andrés Manuel López Obrador.

AMLO reveló que en 2021 Loret de Mola obtuvo ingresos brutos por 35 millones 200 mil pesos, 15 veces más que los 2 millones 11 mil anuales que gana él como presidente, lo que atribuyó a que el periodista es un "golpeador".

El mandatario resaltó que 11 millones 800 mil pesos de las ganancias brutas millonarias de Loret le fueron pagados por Televisa, pese a que el periodista dejó de laborar en dicha empresa desde 2019, por lo que pedirá a los directivos de la compañía aclarar la información.

"Esto es lo que gana Loret, ¿ya viste lo que provocaste? Esto es lo que gana Loret, lo que ganó el año pasado, pero lo que me llama mucho la atención y me lo va a tener que aclarar Televisa, los directivos de Televisa, es que se supone que ya Loret no está en Televisa y le dieron 11 millones 800 mil pesos el año pasado, esto es al año", aseveró.

Sobre Radiópolis, que pagó 9 millones 200 mil al periodista, AMLO explicó que esta empresa forma parte la española Prisa, a la cual también pertenece el diario El País.

También aparecen ingresos de 6.3 millones de pesos por parte de Latinus, del cual AMLO acusó que tiene vínculos con su rival político, el priista Roberto Madrazo.

"Latinus, este también, quiero información más a fondo porque este tiene que ver con los que venden medicinas a los gobiernos estatales, aquí está vinculado el exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, o sus familiares", expuso el mandatario.

En los datos exhibidos por el presidente López Obrador también se observan ingresos de Loret por 4.5 millones pagados por El Universal, así como 600 mil pesos pagados por The Washington Post, y otros 2.8 millones por "otros".

AMLO exhibió cuánto ganó Loret de Mola en 2021. Foto: Presidencia

El presidente confesó que le da "pena" revelar las ganancias de Loret de Mola, ya que gana hasta 15 veces más que él, cuyo salario es mucho mayor que la mayoría de los mexicanos.

"Para que la gente tenga una idea, me da hasta pena si lo comparamos con que gana más que yo, pero me da pena porque yo gano muchísimo si se compara con lo que gana la mayoría del pueblo de México, pero miren cuánto gano yo: bruto anual, 2 millones 11 mil, y él gana 35 millones 200, o sea que él gana como 15 veces más que yo", subrayó.

Sobre las ganancias millonarias del conductor de Latinus, AMLO aseguró que recibe esa cantidad de dinero "por golpeador", no porque sea un "periodista de altos vuelos".

"¿Ustedes creen que es porque se trata de un periodista de altos vuelos, muy inteligente, muy buen escritor? No, es por golpeador", aseveró AMLO sobre Loret de Mola.

El presidente López Obrador adelantó que pedirá al INAI que soliciten a la Secretaría de Hacienda y el SAT verificar los datos sobre las ganancias de Loret de Mola.

AMLO revela cuánto gana Loret de Mola. Foto: Cuartoscuro

Argumentó que hace esto no por venganza o algo personal, sino porque representa a la transformación de México en un movimiento que debe ser defendido de quienes se han beneficiado con las injusticias.

"Voy a pedir que me den la información a detalle sobre esto, sin meterme en otros bienes, nada más esto, por lo pronto, y lo hago porque está de por medio la transformación, esto no es asunto personal (...) yo represento junto con muchos un movimiento de transformación para acabar con la corrupción en México y para acabar con las injusticias en este país", añadió AMLO.

"¿Con qué autoridad moral?"

Minutos antes de exhibir las supuestas ganancias millonarias del periodista opositor, el presidente criticó las declaraciones que Loret hizo ayer en respuesta a su "reto", donde preguntó cuánto gana su hijo mayor, José Ramón López Beltrán.

Sobre su hijo, que está en el ojo de la opinión pública tras revelarse las casas donde vivió en Houston, AMLO respondió que es independiente y no tiene nada que ver con el gobierno, por lo que él deberá responder por su cuenta sobre sus ingresos.

"Se acuerdan que le estoy pidiendo a Loret de Mola, que lo considero un mercenario, golpeador, corrupto, en el sentido estricto, ni si quiera periodista, estoy viendo que nos diga cuánto gana, ayer contestó por fin, que primero diga mi hijo, José Ramón, cuánto gana. José Ramón tiene 40 años, es independiente y no tiene que ver con el gobierno, porque ninguna de mis hijos tiene que ver con asuntos públicos", defendió.

Aseveró que Loret de Mola en realidad no busca atacar a sus hijos, sino atacarlo a él, por lo que cuestionó qué autoridad moral tiene el periodista.

"¿Con qué autoridad moral Loret de Mola me va a cuestionar? Si lo que he tomado como más importante en mi vida es la honestidad, por eso le pregunté: a ver cuánto gana usted, por que para enjuiciar públicamente a alguien se necesita tener autoridad moral; si no, no es posible", explicó AMLO antes de exhibir cuánto gana Loret.