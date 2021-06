¿Es posible que AMLO se reelija como presidente de México en 2024?

Méxic.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha reiterado en múltiples ocasiones que no está en busca de la reelección, lo que no impide que parte de la población sienta preocupación por la posibilidad de que se prolongue en el poder.

¿Es posible que AMLO se reelija?

¿Pero qué tan probable es que AMLO se reelija como presidente de México? Desde 2019, el mandatario firmó una carta dirigida al pueblo mexicano, en la que establecía que este 2021 se realizaría una consulta popular en la que los ciudadanos decidirán si quieren que permanezca en el poder o que renuncie a su cargo.

La carta fue una aclaración a la oposición, que consideró que tras la consulta de revocación de mandato había intereses de AMLO de reelegirse, una preocupación que al día de hoy se mantiene vigente.

Ante la especulación, López Obrador aclaró que se trata de sospechas infundadas y recordó que él es un partidario de la máxima maderista "Sufragio efectivo, no reelección", asegurando que bajo ningún motivo intentaría perpetuarse en la presidencia.

No sólo significaría ir en contra de la Constitución sino también traicionar mis principios y renegar de mi honestidad, que es lo más valioso que tengo en la vida", declaró AMLO en 2019.

En ese sentido, aseguró que bastan 6 años de gobierno para erradicar la corrupción y la impunidad del país, convirtiendo a México en "una república próspera, democrática, justa y fraterna", consumando así la llamada Cuarta Transformación.

Para no dejar lugar a dudas AMLO subrayó que, tal como lo marca la ley, su periodo como presidente mexicano concluirá en 2024, tras lo cual se retirará de la política y se mudará a Palenque, Chiapas, donde posee una finca.

Cuestionado nuevamente sobre el tema en marzo de 2021, Andrés Manuel López Obrador dijo estar satisfecho por el relevo generacional que tendrá lugar en 2024, mientras él se prepara para retirarse por completo.

"Yo estoy satisfecho porque ya hay relevo generacional, si el pueblo lo decide y el creador lo permite, yo estoy hasta el 24 y me jubilo, ahí sí a Palenque, pero jubilar es no volver a participar en nada, no opinar, estoy haciendo ya un trabajo, me estoy preparando psicológicamente para eso".

Aunque AMLO haya reiterado una y otra vez que no tiene intención de reelegirse, no deja de haber especulacines por parte de opositores que lo asocian con la figura del "dictador".

Lo cierto es que hasta ahora el mandatario no ha enviado ninguna iniciativa para buscar prolongarse en el poder, mientras que desde 2019 envió la que haría posible la consulta sobre su revocación de mandato, que iba llevarse a cabo este año.

En octubre de 2019, el Senado aprobó en lo general y lo particular las reformas a 9 artículos constitucionales que introducen la revocación de mandato.

El dictamen estableció que la revocación podría ser solicitada solo una vez en cada sexenio y con las firmas del 3% del listado nominal, lo equivalente a 2.7 millones de electores, y para concretarse el 40% debe estar a favor.

Sin embargo, para no coincidir con el proceso electoral, la consulta se podrá celebrar hasta marzo de 2022, de manera que será hasta el próximo año que se lleve a cabo, por lo que AMLO ha pedido a sus adversarios que "no coman ansias".

