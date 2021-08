"Es producto de la politiquería": AMLO culpa a adversarios de polémica por carta de la SEP

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la polémica por la carta responsiva difundida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el regreso a clases presenciales es "producto de la politiquería", por lo que culpó a sus adversarios.

En La Mañanera de este jueves, AMLO se pronunció sobre la controversia que provocó la carta de corresponsabilidad dirigida a padres de familia que la SEP emitió y luego canceló.

El documento, que fue difundido recientemente en redes sociales y medios, provocó intensas críticas porque parecía eximir a la SEP de la responsabilidad sobre los contagios de Covid-19 en la escuelas, además de tratarse de un requisito para el regreso a clases presenciales.

Tras la polémica, AMLO acusó a sus adversarios de haber difundido la carta de la SEP, subrayando que "debe de entenderse" que el tema es "producto de la politiquería".

"Sobre la carta, esto ya debe de entenderse, es producto de la politiquería, para ser muy claros. Todos los que le dieron vuelo a la carta son adversarios nuestros, todos", aseveró el mandatario.

Esta es la carta responsiva que la SEP emitió y luego canceló. Imagen: SEP

Sin embargo, la carta de corresponsabilidad estaba incluida en el punto número 10 del protocolo de la SEP para el regreso seguro a las aulas, presentado el pasado 12 de agosto por la titular, Delfina Gómez, junto a AMLO.

Días después, el 17 de agosto, el presidente aclaró que la carta no es obligatoria, al tiempo que aclaró que él no tuvo nada que ver con esa decisión.

"¿Ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? Pues no, fue una decisión de abajo. Si me hubieran consultado, yo habría dicho que no", dijo AMLO.

Ante la "confusión" que provocó el documento, la secretaria de Educación anunció que decidieron eliminar la carta del protocolo para el regreso a clases, que quedó en 9 puntos.

Pese a todo, la encargada de la sección "Quién es Quién en las Mentiras" de La Mañanera, Ana García Vilchis, rechazó la oficialidad de la carta de la SEP y acusó a periodistas y medios de difundirla como noticia falsa, una postura que también mantiene el presidente López Obrador.