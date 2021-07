¡Es puro rollo! AMLO se lanza contra quienes rechazan el regreso a clases presenciales

México.- Tras reconocer que México y Bangladesh son los países que más han prolongado el regreso a clases presenciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó en contra de quienes rechazan este planteamiento.

AMLO afirmó que se trata de una acción indispensable que seguirá defendiendo sin importar los obstáculos que encuentre, pues afirmó que son mayores los daños que las clases en línea están generando en los alumnos.

En ese sentido se debe señalar que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador tiene un hijo de 14 años de edad, que se encuentra recibiendo clases en línea en lugar de presenciales.

"Hay como una postura a que no haya clases, no sé si consciente o inconscientemente, de manera deliberada, por intereses o por desconocimiento del daño que se causa al no tener clases presenciales", criticó AMLO en la Mañanera de este 29 de julio.

Posteriormente, recordó que hace unos días se había publicado una encuesta sobre la postura de las personas respecto al regreso a clases presenciales en México, donde la mayoría se decía en contra.

"Vi hace dos o tres días una encuesta, claro, hay que ver sobre la veracidad en las redes sociales o alguien me dio una encuesta, creo que tú (Jesús Ramírez Cuevas) me hiciste llegar una encuesta en donde la mayoría dice: no regreso a clases. ¿Qué es eso?", cuestionó López Obrador.

Por otra parte, como ya señaló en Mañanera anteriores, que los niños, niñas y adolescentes no estén vacunados contra el Covid-19 no es motivo suficiente para seguir prolongando el regreso a clases presenciales.

Ya que AMLO afirma que en varios países de Europa ya se ha regresado a clases, y en estos países tampoco se ha vacunado a las personas menores de edad.

"Pero eso es en todo el mundo (el que los niños no están vacunados). Vamos a suponer, aceptando sin conceder, que es porque no están vacunados los niños. En el mundo no están vacunados los niños y México con Bangladesh es el país que lleva más tiempo con las escuelas cerradas", reconoció AMLO sobre las clases en línea en México.

Por el bien de los niños y adolescentes, es la aseveración que realizó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para seguir promoviendo el regreso a clases presenciales, pese a que los opositores no quieran hacerlo.

"Y yo voy a dar este debate, no me importa que la mayoría esté pensando en no regresar. Yo voy a sostener de que es indispensable que se regrese a clases por el bien de los niños, por el bien de los adolescentes, por el bien de los estudiantes, por el bien de los padres de familia, por el bien de todos, por el bien de la educación, por el bien del desarrollo del País", afirmó AMLO.

Finalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó para hacer un llamado a maestros y al sindicato para que ayuden a convocar al regreso a clases y a la limpieza de los planteles.

"Aprovecho para hacer un llamado a las maestras, a los maestros y al sindicato, que nos ayuden, porque necesitamos remontar el atraso causado por la pandemia", finalizó.