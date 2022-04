Es regresar a la Guerra Fría: asegura AMLO por cancelación de visas de USA a legisladores mexicanos

Ciudad de México.- El presidente AMLO se pronunció en contra de la medida que congresistas de Estados Unidos han propuesto para cancelar la visa a los legisladores mexicanos participantes de Comité de Amistad México-Rusia.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, fijó su postura asegurando que era una medida irracional, considerando que es conflicto ajeno a ambas partes afectadas.

“Aprovecho para decir que no veo bien, no considero que sea justo, no consideró que sea racional el querer suspenderle las visas a quienes se reunieron para expresar sus puntos de vista con relación a la invasión rusa a Ucrania, como se expresaron unos legisladores. Ya hay una campaña para solicitar que no los dejen entrar a Estados Unidos”, declaró AMLO desde su conferencia matutina.

En este sentido, el presidente Andrés Manuel consideró que la solicitud del congresista de Texas, Vicente González, es un retroceso en la política, calificando el hecho como algo similar a las medidas tomadas durante la Guerra Fría.

“Eso es regresar a la Guerra Fría, a las épocas de la persecución y de la exclusión y del autoritarismo”, aseveró.

El mandatario mexicano indicó que parte de la intención de los congresistas tiene un fondo electoral, debido a que este año se renovaran sus puestos en el órgano legislativo de USA.

Van por visas

Congresistas de Estados Unidos, han propuesto que legisladores de México como a Alberto Anaya y Gerardo Fernández Noroña, ambos del Partido del Trabajo, pierdan su derecho a tener una visa para ingresar al país, ante su postura sobre la guerra entre Ucrania y Rusia.

Vicente González, congresista por el estado de Texas, dio a conocer la propuesta, misma que fue enviada de manera formal al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, y al Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas.

En la misiva se especifica que se debe cancelar la visa a los 25 legisladores de México que son miembros del Comité de Amistad México-Rusia, creado en la Cámara de Diputados a raíz del conflicto bélico en Europa, considerando que los integrantes apoyan la postura del presidente de Rusia, Vladimir Putin.