Es ridículo que AMLO haya logrado una revolución de las conciencias en 3 años de gobierno: Jorge Castañeda

"Entonces ¿en tres años una revolución de las conciencias? Pues de nuevo, o somos muy muy fregones los mexicanos, o los chinos y los rusos y los cubanos son una bola de idiotas todos porque no supieron hacer en 50 años, 60 años, una revolución de las conciencias, y en cambio en México nos la echamos en tres años, ¿cómo la ven? Es ridículo , no tiene ni pies ni cabeza", concluyó Jorge Castañeda.

A partir de esos ejemplos, Castañeda cuestionó que AMLO haya logrado una revolución de las conciencias en tres años, pues eso significaría que los mexicanos "somos muy fregones", o los chinos, ruso y cubanos "son una bola de idiotas" al no haberlo logrado en medio siglo, por lo que calificó la afirmación del presidente como algo "ridículo".

"¿Y qué pasó? Pues cuando se cae, se cae todo y resultó que el famoso ciudadano soviético que tanto había soñado Lenin y Stalin pues no existía, había un ciudadano que habitaba partes de la Unión Soviética que eran más educados, tenían una formación, tenía un nivel de vida que no tenían sus padres y sus abuelos, pero hasta ahí", consideró.

Sobre China, donde el presidente Mao Tse-Tung impulsó la llamada "revolución cultural" a partir de 1966, el excanciller expuso que "más allá de su brutalidad y de su aspecto terrible de humillación, de regresión, fue un intento gigantesco de cambiar en cuatro años" la mentalidad de la población china, pero al final "no cambió nada".

"Lo que López Obrador hace es confirmarle a los mexicanos todas sus creencias, sus actitudes, su manera de ver el mundo, la naturaleza, la sociedad, el prójimo. No está cambiando esa mentalidad o conciencia, sino que la está reforzando y tratando de perpetuar", señaló.

Participando en la mesa de análisis Es la hora de opinar, Jorge Castañeda dijo que al presumir que la "revolución de las conciencias" ya es una realidad en México, AMLO reafirma a los mexicanos sus creencias, su forma de ver al mundo, lo que significa que "no está cambiando esa mentalidad", sino que termina por reforzarla.

