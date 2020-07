Es riesgosa la visita de AMLO a Estados Unidos: senadora Reynoso

México.- La visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a los Estados Unidos para reunirse y celebrar la entrada en vigor del T-MEC con el mandatario estadounidense Donald Trump, que está buscando su reelección, debió esperar mejores tiempos, o en todo caso aprovechar para reunirse con otros líderes, incluidos congresistas de las diferentes representaciones, señaló Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, senadora de la república por Guanajuato.

En videoentrevista para DEBATE, la vicecoordinadora de Política Exterior del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado sostuvo que el encuentro AMLO-Trump reedita lo ocurrido en 2016, cuando Enrique Peña Nieto lo recibió en México en plena campaña, y advirtió que la de AMLO es una visita riesgosa no solo porque se da en medio de la pandemia por el COVID-19, sino porque podría afectar la relación bilateral en caso de ganar el candidato demócrata Joe Biden.

«Vemos como positivo que el presidente quiera salir de México porque somos parte de la globalización. Desgraciadamente no es el momento más oportuno. El T-MEC es solo un pretexto, en realidad la agenda que se va a abordar no creo que fortalezca a nuestro país en estos momentos», añadió.

La legisladora afirma que estamos en un escenario similar al de 2016: «Aquella vez, cuando vino Donald Trump a México (durante la Administración de Peña Nieto), a su regreso, después del saludo oficial y de la visita, lo primero que hace es su acto de campaña en Phoenix, Arizona. Y esta vez Trump hace lo mismo, pero a la inversa: primero va a Arizona a tomarse la foto junto al muro, porque desde su óptica es su logro de cuatro años, y creo que es una falta de respeto para los mexicanos».

El presidente Andrés Manuel López Obrador, de visita a los Estados Unidos, su primera gira fuera del país en lo que va de su Gobierno. Foto: Reforma

Consideró lo anterior como delicado, sobre todo porque México necesita fortalecer la relación bilateral, y porque hay otros temas importantes como el migratorio y el tráfico de armas, además de que nuestro país tiene que ser muy institucional, con visión de Estado, y no prestarse al juego de Trump.

¿Se está prestando López Obrador al juego electoral de Trump con este encuentro al que declinó el primer ministro canadiense, Justin Trudeau?

«Claro. No le veo otra interpretación. Hemos visto reuniones institucionales e internacionales, G-20, G-7, diferentes reuniones entre mandatarios que por las condiciones sanitarias en todo el mundo se han hecho en línea. Si el objetivo fuera realmente poder celebrar juntos la entrada en vigor del T-MEC, una videoconferencia con los tres mandatarios hubiera sido suficiente, porque es un tratado trilateral, no bilateral. La decisión de Trudeau de no viajar a Estados Unidos es muy responsable. Espero que al final no sean tantos los daños que pueda provocar esta visita. Y lo digo con sentido de responsabilidad, porque, insisto, estamos en medio de un proceso electoral, en medio de una pandemia, y porque no sabemos cuáles sean los resultados en noviembre».

¿AMLO debería poner sobre la mesa el tema migratorio en esta visita?

«Claro. Creo que ya que se va a reunir, que aborde los temas que a México le interesan. Que aborde los temas que a nuestros mexicanos en Estados Unidos le interesan. Y te menciono solo algunos: los DACA (acción diferida para los llegados en la infancia, por sus siglas en inglés), los jóvenes, cerca de 700 mil jóvenes que han vivido con esta incertidumbre por la cancelación de este programa de acción diferida, el 80 por ciento son mexicanos. Y hace unos días México celebraba la resolución de la corte.

»Otro tema importante es el tráfico ilegal de armas, que causa mucho dolor en nuestro país, que está causando esta violencia en todo nuestro país, y que creo debiera considerarse en este diálogo, y los acuerdos que se deban tomar, los mencionamos hace un momento, el tema del muro.

»La relación bilateral ocupa de una visión de Estado. Y no podemos negar que nuestra relación con Estados Unidos y nuestro comercio tiene que darse no solamente en el marco del T-MEC, tiene darse en una relación institucional y en una construcción de acuerdos, no en una defensa, en todo caso, ante litigios, sino en cómo podemos construir mayores consensos con nuestro vecino».

¿Qué panorama podría esperar México de no lograr Trump su reelección, luego de esta visita de López Obrador?

«Es muy imprudente en estos momentos la visita. Insisto, no sabemos los resultados, todo puede pasar de aquí a noviembre, falta tiempo, y tiene que ser muy institucional, y más cuando va el presidente al territorio donde está este proceso, haciendo la diferencia de hace cuatro años, cuando había por el ahora presidente un reclamo de que solo viniera uno de los candidatos (Trump) y no los dos. Y se le invitó, pero no aceptó la entonces candidata por el Partido Demócrata (Hillary Clinton).

»Ahora que va el presidente a Estados Unidos, en un momento en que hay que cuidar la relación institucional y hay que tener la capacidad de no solamente atender el hoy, sino lo que se puede venir en los próximos meses, evidentemente hay que tejer muy fino y hay que tejer con mucho respeto las relaciones con todos los actores políticos.

»Hubo escritos incluso de asambleístas, de representantes, de congresistas hispanos diciendo no es prudente, haciendo una advertencia, porque finalmente es una reunión que si fuera en otro contexto sería muy positiva, sin riesgos, y en donde estaríamos buscando un ganar-ganar. Ahora va nuestro presidente más tratando de perder lo menos, que ganar lo más».

¿Es o no esta una visita de Estado?

«El presidente la plantea así. Avisó. Se envía el oficio de la Secretaría de Gobernación al Senado, como debe de ser, avisando que tendría esta reunión en Estados Unidos, pero yo lo he dicho: los acuerdos en lo oscurito no son acuerdos de Estado. Insisto, esta visita no es una visita en una agenda de Estado.

»El fondo es una visita que atiende un compromiso político que hizo el presidente, y no tengo forma de probarlo, pero sí de interpretarlo. Cuando fue el acuerdo petrolero, y de pronto salió a salvar a México el presidente de Estados unidos, para mí es eso.

»La expectativa está justo en ver cuáles son las declaraciones, pues no podremos ver la transmisión del diálogo, de la reunión institucional, sino que habremos de esperar a ver qué mensaje nos quieran dar. Estaremos al pendiente. Estaremos atentos para ver qué resultados pueden surgir, deseando que a México le vaya bien, pero para ello tienen que haber decisiones responsables».

¿Qué podemos esperar con la entrada en vigor del T-MEC?

«Es un instrumento comercial muy importante para nuestro país. Yo siempre lo he dicho: hubo estados que supieron aprovechar muy bien el TLC en su momento, y se vio reflejado en la inversión en las entidades, se vio reflejado en la generación de empleos, en la capacidad de exportación y en la diversificación de los productos que se exportaban.

Alejandra Noemí Reynoso Sánchez

Cargo: senadora de la república del grupo parlamentario del PAN por el principio de mayoría relativa en la primera fórmula.

Perfil: originaria de Guanajuato. Es licenciada en Mercadotecnia por la Universidad de León, con especialidad en Gestión de la Calidad. Fue diputada federal de las 61 y 63 Legislaturas. Es militante del Partido Acción Nacional desde 1995, y es miembro del Comité Ejecutivo Nacional desde 2018 hasta el 2021. Foto: Cortesía

»El éxito que pueda tener el T-MEC mucho dependerá de las condiciones y la certidumbre. Y quiero ser muy clara: la situación económica por la que estamos atravesando y que se vienen en los próximos meses no será fácil de levantar, y tiene que haber no solo un T-MEC, tiene que haber certeza jurídica.

»A qué me refiero, incluso lo mencionaba Trudeau en la carta que envía, en donde dice que habría de platicar con el presidente de México y hablaría del tema de energías renovables, porque no puede cambiar las reglas del juego al contentillo (a capricho).

»Lo que tenemos que hacer es generar la certidumbre, y la certidumbre no solamente es la firma de un tratado, es el respecto a las reglas, que no vean vulnerados los derechos que ya se adquirieron al momento de que se anuncia una inversión o hay un acuerdo. Mucho dependerá el éxito en el cumplimiento que México haga en el tema laboral y en el tema ambiental, donde son acuerdos que están plenamente identificados».