"Es ruin y carroñero": Ricardo Anaya critica negativa de AMLO a sanciones contra Rusia por guerra en Ucrania

"No cabe duda de que hay un abismo de diferencia entre un comediante que logra convertirse en un verdadero líder y un supuesto líder que acaba actuando como comediante ", resumió.

"¿Y qué hace el gobierno de López Obrador? Saluda con afecto a la aerolínea rusa Aeroflot y la invita a que venga a México. Eso no sólo es tonto, es ruin, es carroñero, es como de zopilote tratar de sacar ventaja de la tragedia de los demás, así no . En estos momentos dolorosos hay que condenar al invasor y ser solidarios con los invadidos", dijo Anaya sobre la respuesta de AMLO a la invasión rusa.

En un nuevo video publicado este 7 de marzo de 2022 en sus redes sociales, Ricardo Anaya criticó la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador a sumarse a las sanciones económicas contra Rusia por la invasión a Ucrania , pues mientras "el mundo está cerrando a filas" contra los rusos, AMLO "vuelve a demostrar que no entiende al mundo" .

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.