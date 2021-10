"Es tan absurda": Ricardo Anaya vuelve a criticar reforma eléctrica de AMLO

Por ello, Ricardo Anaya reiteró su llamado a los legisladores de la oposición, a quienes pidió que "no se dejen intimidar" y "den la batalla", es decir, que no voten a favor de la reforma eléctrica de AMLO.

El segundo motivo es que " en el fondo sabe que su reforma es tan absurda " que es irrealizable, por lo que si consigue que se apruebe se excusará en la Mañanera culpando a la oposición de que el precio de la luz no bajó, agregó el panista.

"Nosotros queremos que se produzca energía limpia y barata", reiteró, subrayando que "además de no contaminar cuesta 6 veces menos".

"No es que paguen 1 peso, es que no le compran luz al gobierno de López Obrador. Sólo pagan la transmisión", añadió.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.