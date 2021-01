Es un acto de censura y atentado a la libertad: AMLO por cancelación del INE de La Mañanera

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que la cancelación de La Mañanera por orden del Instituto Nacional Electoral (INE), durante el periodo de candidaturas a las elecciones de junio, se trataba de un acto de censura que atentaba contra la libertad de expresión.

AMLO aseguró que primeramente se tomarán las medidas legales pertinentes por parte del Gobierno Federal para evitar que las conferencias matutinas sean canceladas en los dos meses previos a las elecciones del mes de junio.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El presidente López Obrador indicó que con la cancelación de La Mañanera, no sólo estaban atentando contra la libertad de expresión del mandatario, sino que también contra el derecho de los ciudadanos de mantenerse informados.

Es una actitud de mucha intolerancia cómo nos van a quitar el derecho de expresión, ¿cómo le quitan al pueblo el derecho a la información?”, declaró AMLO.

Andrés Manuel arremetió contra Lorenzo Córdova, presidente del INE, a quien acuso de entregar candidaturas a su conveniencia y atentar contra la democracia en México.

Asimismo aprovechó la situación para convocar a los ciudadanos a opinar sobre las acciones que el instituto electoral está llevando a cabo para cancelar las mañaneras, ejercicio que se realiza de lunes a viernes en vivo desde Salón Tesorería de Palacio Nacional.

“Aprovecho para convocar a los mexicanos a que opinen si está bien que el INE nos silencie, si está bien que en México no pueda hablar el presidente, que no pueda opinar. Que no se preocupa el director del INE, no somos iguales (…) no haremos nada que afecte la democracia”, aseveró el jefe del Ejecutivo.

INE cancela La Mañanera

El día de ayer, Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), informó que las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, serían canceladas hasta que concluyeran las elecciones el próximo 6 de junio, durante los dos meses previos a los comicios.

Leer más: Conferencia mañanera de AMLO será cancelada en elecciones

Córdova indicó que la transmisión de la también conocida Mañanera, se trataba de un ejercicio propagandístico y de proselitismo, además de la premisa que indica que el presidente debe deslindarse de todo partido político mientras está en el poder.

Así se espera que el 4 de abril se deje de transmitir La Mañanera a través de la televisión abierta y transmisiones por redes sociales.

“A partir de principios de abril, y en algunos casos incluso antes, porque hay elección de gobernador, y en esos estados arrancarán antes las campañas, la transmisión íntegra de las conferencias mañaneras deberá suspenderse”, indicó Lorenzo Córdova.