"Es un cobarde y sin vergüenza": Diego Fernández de Cevallos critica a AMLO

México.- El panista Diego Fernández de Cevallos criticó fuertemente al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a quien llamó "sinvergüenza", "cobarde" y "cínico" al ser cuestionado sobre su gobierno.

En entrevista con Carlos Loret de Mola para el portal LatinUs, el político conocido como "Jefe Diego" reaccionó al video que AMLO compartió en su Mañanera de un debate que ambos sostuvieron en el 2000, asegurando que no le importa lo que el mandatario diga de él, además de llamarlo "corrupto".

Ese no es un presidente, es un cobarde, un sinvergüenza de tiempo completo que todos los días vive en la estafa y la mentira, y un presidente que miente, es corrupto (...) Está loco o es cínico o es todo", dijo Fernández de Cevallos.

Por ello, el excandidato presidencial de 1994, opinó que los mexicanos necesitan cambiar su mentalidad para convertir a México en un país "de instituciones y leyes", donde "no nos gobierne un patán".

Abrí cuenta en Twitter para "mover conciencias": "Jefe Diego"

El "Jefe Diego" explicó que decidió abrir una cuenta de Twitter no sólo por insistencia de su familia, sino porque busca "mover conciencias" y convocar al pueblo mexicano a quitarse "el miedo" y superar "la indiferencia", aclarando que no busca postularse a ningún cargo político.

"Mi familia me estuvo pidiendo que entrara (a Twitter), después un amigo mío me insistió y aquí estoy. No vengo buscando nada para mí, lo que quiero es mover conciencias de un pueblo en un país que está despedazado por un gobierno", aseguró.

Sobre el video que reprodujo AMLO en su conferencia, Diego Fernández de Cevallos respondió que no le importa lo que el presidente pueda decir de él, y lo que le preocuparía sería más bien un elogio de su parte.

Lo que diga el presidente de mí no me importa. Me preocuparía un elogio, un reconocimiento, eso sí me ofendería si viene de él, pero cualquier injuria, las conozco desde hace muchos años", señaló.

El también abogado incluso se adelantó a los posibles comentarios que el presidente de México haría sobre su entrevista con Loret de Mola, especulando que lo llamaría "sinvergüenza" y lo acusaría de haberse "enriquecido en el poder".

"Soy abogado, todo mundo lo conoce. Él me señaló de ser el abogado más rico de México, ¿qué pruebas puso? Hablar como bravucón, como pendenciero de barrio", arremetió.

Al ser cuestionado sobre sus previsiones para el proceso electoral 2021, Fernández de Cevallos pronosticó que hay muchas posibilidades de que la oposición gane la mayoría en el Congreso, pero en caso de que AMLO refrende el poder, "seguirá cometiendo brutalidades".

Por último, el panista aseguró que tiene "nada oculto" ante las investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en Andorra contra su ex abogado, Juan Collado, que está preso preso y vinculado a proceso por el delito de fraude, además de tener acusaciones por tráfico de influencias, delincuencia organizada y lavado de dinero.